Le skieur français David Poisson se tue à l'entraînement au Canada

Le skieur français David Poisson est mort lundi 13 novembre après une chute lors d'un entraînement de descente sur les pentes de la station canadienne de Nakiska. La Fédération française de ski (FFS), a annoncé sa disparition. Le descendeur de 35 ans avait été médaillé de bronze aux Championnats du monde de 2013, à Schladming en Autriche.

"Dévastés par cette nouvelle"

Le président de la FFS, Michel Vion, le directeur technique national, Fabien Saguez, et l'ensemble de l'encadrement sportif et du personnel administratif de la Fédération, se disent "dévastés par cette nouvelle" et "s'associent à la douleur" des proches du skieur "dans ces moments particulièrement difficiles", indique le communiqué. La FFS ne donne pas plus de détails à ce stade sur les circonstances du drame.

David Poisson et ses partenaires du groupe vitesse de l'équipe de France se préparaient depuis quelques jours à Nakiska en vue des épreuves de vitesse (la descente et le super-G) de Lake Louise au Canada, comptant pour la Coupe du monde et programmées les 25 et 26 novembre.