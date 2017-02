Biathlon : Martin Fourcade sacré champion du monde de poursuite

Encore un titre pour Martin Fourcade ! Le biathlète français a décroché la médaille d'or dans l'épreuve de la poursuite, dimanche 12 février, à Hochfilzen (Autriche), lors des Championnats du monde. Il devance deux Norvégiens, Johannes Boe et Ole Einar Bjoerndalen.

Martin Fourcade obtient ainsi son 10e titre mondial individuel, sa 3e médaille en trois épreuves dans ces Mondiaux après avoir obtenu le bronze au sprint et l'argent en relais par équipe. Sur Twitter, de nombreux messages saluent sa performance.

Martin Fourcade 1er, Johannes Boe 2ieme et Ole Einar Bjoerndalen 3ieme ! Quel magnifique, non non, sublime podium.