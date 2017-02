Le boxeur Manny Pacquiao laisse ses fans choisir son futur adversaire sur Twitter

A vous de choisir. Le champion WBO des poids mi-moyens Manny Pacquiao demande à ses fans de désigner le nom de son prochain adversaire."Qui voulez-vous que j'affronte lors de mon prochain combat aux Emirats arabes unis ?", a tweeté la star mondiale, dimanche 13 février, avec un petit vote à la clé.

Who do you want me to fight next in the UAE?