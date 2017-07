Les Jeux olympiques se rapprochent pour Paris en 2024 après l'accord trouvé entre Los Angeles et le CIO pour 2028

La ville de Los Angeles (Etats-Unis) a passé un accord avec le Comité international olympique pour organiser les JO de 2028, a confirmé à l'AFP un responsable municipal, lundi 31 juillet. Ce serait la troisième fois que la métropole californienne organise les Jeux d'été, après 1984 et 1932. Cela ouvre la voie aux JO à Paris en 2024.

Le comité de candidature des Jeux olympiques 2024 à Los Angeles ainsi que le maire de Los Angeles annoncent, sur Twitter, la tenue d'une conférence de presse dans la nuit de lundi à mardi, à 2 heures du matin heure française, pour "une annonce spéciale".

