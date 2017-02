JO 2024 : l'Académie française peste contre le slogan en anglais de Paris, emprunté à une marque de burgers

Les Immortels s'indignent. Dans un communiqué, publié jeudi 16 février, l'Académie française critique le choix du comité de candidature de la ville de Paris pour le slogan des Jeux olympiques de 2024 : "Made for sharing". La formule a été dévoilée le 3 février lors d'une projection géante sur la tour Eiffel.

Les Académiciens relèvent le manque d'originalité du comité de candidature. Le slogan a déjà été utilisé par plusieurs marques, dont les bonbons Quality Street, dans une publicité britannique de 1979.

La formule a ensuite été reprise par les biscuits britanniques Cadbury, puis par la chaîne américaine Burger King pour le lancement d'un étrange hamburger en forme de pizza.

BURGER KING - PIZZA BURGER 'MADE FOR SHARING' LOL WHERE AND WHEN CAN I DEMOLISH THIS HAHA pic.twitter.com/bK7pw4yxHn