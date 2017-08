Hossegor veut les Jeux Olympiques 2024... pour accueillir le surf

Sauf coup de théâtre, Paris organisera les JO 2024. La capitale française devrait être désignée après l'accord conclu entre Los Angeles et le Comité International Olympique pour que la ville californienne les accueille en 2028. Beaucoup d'épreuves auront lieu à Paris et en région parisienne. Mais pas toutes. Et si le surf est confirmé comme sport olympique pour 2024, le département des Landes sera candidat.

Les "plus belles plages d'Europe" à Hossegor

Le surf pourrait avoir comme décor Hossegor, Seignosse et Capbreton pendant les Jeux Olympiques de 2024. La compétition durerait trois jours avec une quarantaine de surfeurs en lice. Les élus comme le président du département Xavier Fortinon en rêvent : "En octobre, nous accueillerons les championnats de France. Nous avons démontré notre capacité sur ces sites à organiser des compétitions importantes".

Il y aura une candidature landaise, tout naturellement. Xavier Fortinon, président du conseil départemental des Landes à France Bleu Gascogne

Mais la concurrence est rude. Biarritz au Pays Basque et Lacanau en Gironde sont aussi sur les rangs. "Nous avons les plus belles vagues d'Europe, souligne, confiant, le maire d'Hossegor Xavier Gaudio. Elles sont reconnues comme telle par tous les surfeurs du monde entier. Il est évidemment logique que nous soyons candidat et il serait tout aussi logique que nous soyons reconnus". C'est le Comité Olympique qui aura le dernier mot.