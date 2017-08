EN IMAGES. De Sarajevo à Rio, ces infrastructures des JO tombent en ruine quelques années après les épreuves

Que deviendront les (quelques) infrastructures que Paris fera construire pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ? La question reste ouverte, mais les précédents ne sont pas forcément rassurants.

Que ce soit à Rio en 2016, à Pékin en 2008 ou à Athènes en 2004, les stades, piscines et villages olympiques créés pour accueillir les Jeux se sont parfois révélés bien encombrants pour les villes hôtes. Abandonnées faute de moyens ou par manque d’utilité, plusieurs de ces infrastructures titanesques sont tombées en ruine et ne sont aujourd’hui plus que l’ombre d’elles-mêmes. Franceinfo a sélectionné les meilleures photos de ces lieux fantômes.