DIRECT. Jeux olympiques de 2024 : l'heure du grand oral pour Paris et Los Angeles

: Bonjour . Hélas, les oraux des délégations américaines et françaises se déroulent à huis clos... Pour autant, elles tiendront une conférence de presse, à suivre autour de 11h45 dans ce live !

: Peut-on regarder en direct le grand oral de Paris 2024 quelque part svp? Merci beaucoup!

: Les grands oraux commencent à Lausanne (Suisse) ! Actuellement, c'est au tour de la délégation de Los Angeles de passer devant les membres du CIO pour défendre sa candidature à l'organisation des JO 2024. La France doit patienter jusqu'à 10h30.

: A l'issue des passages des délégations américaine et française, le CIO devrait annoncer le feu vert à une double attribution des JO 2024 et 2028. Quoi qu'il en soit, le choix final entre Paris et Los Angeles aura toujours lieu lors de la session du CIO à Lima (Pérou) le 13 septembre.

: Dans moins de deux heures, les Français vont passer le grand oral pour défendre la candidature de Paris aux JO de 2024. Comment cela va-t-il se passer ? A 10h30, la délégation française, dont Emmanuel Macron, doit prendre la parole durant 45 minutes devant les 95 membres du CIO. Une présentation suivie d'un échange de 30 minutes sous forme de questions-réponses.

: Bonjour @anonyme. Alors que la délégation française doit défendre les JO de Paris 2024 ce matin, nous avons publié un article qui recense six raisons d'être à tout prix contre la candidature de la France. Bonne lecture !

: Depuis le début, les médias sont partisans des JO. Tres peu de temps accordé aux "JO non merci". Aucune approche budgetaire et déontologique (sport business) aux heures de grande ecoute. Absence de débat contradictoire...