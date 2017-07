CARTE. JO : où se trouvent les sites olympiques prévus pour Paris 2024 ?

Où se dérouleront les épreuves si Paris est choisie pour organiser les JO en 2024 ? La volonté des organisateurs a été de se reposer sur les nombreux équipements déjà présents dans la région parisienne, mais aussi de miser sur le confort des athlètes. Le lieu choisi pour l'installation du futur village olympique, la Cité du cinéma à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), permet par exemple de limiter les temps de trajets de ces derniers, qui seraient à moins de 30 minutes de leur site de compétition pour l'immense majorité d'entre eux.

Si Paris accueillait les JO en 2024, 38 sites seraient dédiés à la compétition, en plus du village olympique. Neuf sites se trouvent en dehors de la région parisienne. Il s'agit essentiellement des principaux stades du pays, dans lesquels les épreuves de football auront lieu, mais également de la "Marina" olympique à Marseille, dans laquelle se dérouleraient les épreuves de voiles. Par ailleurs, 28 sites sont déjà construits et ne nécessiteraient quasiment pas d'aménagements particuliers, 8 sites seraient des installations temporaires et seuls deux seraient des constructions à part entière.

Ces deux installations sont la deuxième arena de Bercy, dont la construction est prévue à l'horizon 2020-2021 et un centre aquatique à proximité du Stade de France. S'ajoute à ce chiffre une autre construction majeure : le village olympique, qui aurait une capacité d'accueil de 17 000 lits.