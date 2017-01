Mondial de handball : troisième victoire d'affilée pour la France qui bat la Norvège (31-28)

Les Experts poursuivent leur sans-faute. Les handballeurs français, en quête d'un sixième titre mondial, ont remporté leur troisième victoire d'affilée face à la Norvège (31-28), dimanche 15 janvier à Nantes (Loire-Atlantique), en phase de poules de la Coupe du monde de handball.

Un adversaire coriace dominé

Sur le papier, les choses sérieuses commençaient pour les Bleus avec ce match, après deux victoires faciles. La rencontre avec la sélection nordique s'annonçaient bien plus coriace que le Brésil (31-16) et le Japon (31-19). Il y a un an, les Norvégiens avaient éliminé les Français avant les demi-finales de l'Euro en Pologne, une défaite (24-29) synonyme de perte de leur couronne continentale. La Norvège semblait donc être la seule équipe capable de priver les Français de la première place du groupe A, qui permet d'avoir une route plus dégagée vers les demi-finales.

La rencontre a été plus accrochée. Mais les Experts ont toujours fait la course en tête. Et les Bleus ont remporté leur face-à-face. Les Experts ont réussi à composer sans l'un de leurs joueurs majeurs, Luka Karabatic, sérieusement blessé à la cheville droite et forfait pour le reste de la compétition.