Mondial de handball : la France surclasse la Russie (35-24) et s'assure la première place de son groupe

Un sans-faute. Après leurs victoires acquises contre le Brésil (31-16), le Japon (31-19) et la Norvège (31-28), les handballeurs français ont facilement dominé la Russie (35-24), mardi 17 janvier à Nantes. Kentin Mahé a été élu homme du match, après une rencontre dominée par les Bleus. Les Bleus n'ont jamais tremblé, en menant de cinq buts à la mi-temps (16-11) et en confortant logiquement leur avance en seconde période.

Une phase de poules sans accroc

Les Bleus sont d'ores et déjà assurés de terminer premiers de leur groupe. Cet objectif atteint, la France va donc affronter le quatrième du groupe B en huitièmes de finale, et sans doute éviter la Slovénie. Avant cela, les Bleus disputeront un dernier match sans enjeu, jeudi à Lille contre la Pologne, déjà éliminée. Cette rencontre n'aura d'intérêt que pour les retrouvailles entre le coach français Didier Dinart et son mentor Talant Dujshebaev, sélectionneur de la Pologne.