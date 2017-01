Mondial de handball : la France domine l'Islande (31-25) et file en quarts de finale

C'est leur Mondial, et tant pis pour les invités. Les Bleus ont battu les Islandais (31-25), samedi 21 janvier, après un huitième de finale maîtrisé au stade Pierre-Mauroy de Lille (Nord). Longtemps menés, les Français sont rentrés aux vestiaires avec un petit but d'avance à la pause. Ensuite ? Les joueurs de Guillaume Gille et Didier Dinard ont haussé leur niveau de jeu pour régaler les 28 010 spectateurs massés dans les gradins – nouveau record de la compétition –, assez, d'ailleurs, pour leur donner envie d'entonner La Marseillaise à dix minutes de la fin.

Auteur déjà d'une excellente rencontre contre la Pologne, le pivot Ludovic Fabregas a été élu homme du match. Lui et ses coéquipiers peuvent préparer sereinement leur quart de finale, prévu mardi, contre le vainqueur de la rencontre entre la Biélorussie et la Suède.