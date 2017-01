Revivez la finale du Mondial de handball opposant la France à la Norvège

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HANDBALL

: Après le 18ème grand chelem pour @rogerfederer et le 6e titre de champion du monde de #HandBall , 3eme bonne nouvelle de la journée... :-)

: Faisons un nouveau point sur l'actualité de la soirée :



• Les résultats du second tour de la primaire de la gauche sont attendus dans les prochaines minutes. A 17 heures, la participation était en hausse, avec 1 306 852 votants sur 75% des bureaux de vote (contre 1 million sur 70% la semaine dernière).



• Une sixième étoile mondiale pour les Experts. Malgré quelques frayeurs en première mi-temps, la France s'est imposée en finale de son Mondial face à la Norvège (33-26). Revivez le match.



• François Fillon a vivement répondu aux attaques, au cours de son grand meeting de la Villette, à Paris. "A travers Penelope, on cherche à me casser", a-t-il lancé.

: Et on oublie pas Daniel Narcisse : Quadruple champion également : des légendes !





: OUI ! LE TROPHEE RESTE EN FRANCE ! #EspritHandball





: [#Handball2017] La Marseillaise !! #FRANOR







: [#Handball2017] Remise de la médaille d'or aux Bleus #FRANOR





: Après la remise des médailles, place à La Marseillaise et au trophée tant espéré (et mérité) !

: Les experts au firmament du sport Français. Bravo à l'équipe de France de hand championne du monde #FRANOR #experts #PRESIDENTIELLE



: Malgré l'effervescence qui doit régner dans son QG, Benoît Hamon salue la victoire des Experts. #PRESIDENTIELLE

: [#Handball2017] La Norvège a offert du grand spectacle pendant le Mondial #FRANOR





: Une pensée pour la Norvège, qui pourra rentrer fièrement au pays. Les coéquipiers de Sander Sagosen ne devaient leur participation à ce Mondial qu'à une invitation des organisateurs, après une élimination en barrages...

: La plus grande équipe française de tous les temps 🇫🇷💪 #FRANOR





: Place à la remise des médailles à Bercy, où les Français vont pouvoir garnir un peu plus leur belle collection dorée.

: On se répète chaque finale : «le hand est un sport qui se joue à 7 contre 7 et à la fin, c'est la France qui gagne» #FRANOR @HandNews_Live

: . @NKARABATIC élu MVP de ce Mondial et @Gerard_Vincent meilleur gardien !







: Nikola Karabatic est sacré meilleur joueur du Mondial, Nedim Remili meilleur arrière droit et Vincent Gérard meilleur gardien.

: "C'est la fierté de la France."





Au micro de TF1, le chef de l'Etat salue une "formidable équipe de France" qui "méritait sa victoire". "Ca fait du bien", lâche-t-il.

: La joie des Experts, sous l'œil des photographes présents à Bercy.



















(FRANCK FIFE - THOMAS SAMSON / AFP)

: Les experts au sommet du monde

: Bravo les experts une belle image de la France

: Si Vincent Gérard ne finit pas MVP de cette finale, voire dans l'équipe type du championnat, je ne comprends pas.

: Le capitaine Thierry Omeyer, déjà sacré en 2001 à Bercy, s'offre un cinquième titre mondial. "C'est difficile à réaliser", confie-t-il au micro de BeIN Sports.

: "En 2001, j'étais dans les tribunes. Seize ans après, se retrouver là..."



Le joueur de Montpellier, encore ado lors du précédent titre mondial remporté par la France à domicile, n'a pas de mots pour qualifier cette victoire des Experts.



: Applaudissements au PS au moment de la victoire des Bleus #FRANOR # handball @TF1





: En attendant les résultats officiels du second tour de la primaire, au siège du PS, on a regardé le match de handball... et les socialistes ont vibré.

: Super la France. Une belle satisfaction avant de passer a la soiree socialiste..

: Le handball a fait mieux que le football... être champion dans son pays !

: Quelle expression employer !!! Impensable ....le meilleure ÉQUIPE DE TOUS LES TEMPS....VIVE LES EXPERTS INDESTRUCTIBLES !!!!!!!!!!!!!!!!😂😂😂😂😂

: Bravo les experts !

: Tout un symbole : c'est Nikola Karabatic qui termine meilleur marqueur de la rencontre, avec 6 réalisations. Pendant tout le tournoi, il s'était mué en passeur pour faire briller ses coéquipiers.

: A l'issue d'un tournoi maîtrisé de bout en bout, et malgré quelques frayeurs en première mi-temps, la France remporte SON Mondial, organisé à domicile.

: #EdF[M]-MONDIAL 2017#FRANOR33-26, CHAMPIIIIIIIOOOOOONS DU MOOOOONDE ! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🙌 🐓 🔵⚪️🔴 🍾





: PHEEEEE NOOOOO MEEEEE NAAAAAL#Handball2017 #PhenomenalHandball





: 🌟🌟🌟🌟🌟🌟❤️

: C'est la victoire !!!!!!! C'est la victoire!!!!! On savoure!!!! L'equipe de France est championne du monde !!!!!!!! BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

: La France remporte son sixième titre mondial en s'imposant nettement face à la Norvège (33-26).











(FRANCK FIFE - THOMAS SAMSON / AFP)

: On est tout simplement les meilleurs

: du sport, du jeu et des bleus. Que du plaisir

: Il nous aura tout fait : le gardien des Bleus Vincent Gérard sort de sa zone pour intercepter une contre-attaque norvégienne (32-25, 57e).

: Vous pouvez sortir le champagne : à cinq minutes du coup de sifflet final, les Bleus ont sept buts d'avance (32-25, 55e). Attendez juste encore quelques instants avant de le déboucher.

: 🎶 Gerard's on fire 🔥 Norwegian's attack is terrified 🎶#FRANOR#Handball2017 #PhenomenalHandball





: Les bleus ne s'arretent plus!!!! C'est trop beau!!!!!!!

: +8 à 5min, avec un Vincent Gérard qui fait arrêt sur arrêt... Le titre est de plus en plus proche !!!

: Ça sent bon les bleus !!!!

: Le seul évènement de la journée qui me fait vibrer. Bravo !!!!!!!

: On prend les mêmes et on recommence : Vincent "no pasaran" Gérard repousse un neuvième tir scandinave et Nikola Karabatic inscrit son cinquième but (31-24, 54e). Si vous voulez avoir le son de cette fin de match, écoutez nos envoyés spéciaux radio par ici.

: Ça commence à chanter la Marseillaise ! C'est beau !

: "Qui ne saute pas n'est pas Français, hé !" Alors que la fête est bien lancée dans les tribunes, Nikola Karabatic régale : il contre un tir norvégien et marque dans la foulée. Et Vincent Gérard repousse un nouveau tir.





: Et pendant ce temps, dans les gradins de Bercy...















(FRANCK FIFE / AFP)

: On vibre on vibre!!! 29 à 23 pour les bleus!!!!