VIDEO. Un grand-père commente des matchs de football pour son petit-fils non-voyant

"C'est un beau match". Samedi 8 avril, le youtubeur Badi lâche ta balle a suivi le supporter champenois, Charles Grenier, 14 ans, lors d'une rencontre de Ligue 2 entre le Stade de Reims et le RC de Strasbourg.

Non-voyant, Charles est souvent accompagné de son grand père au stade, son "speaker officiel", qui lui commente le match en direct. "Samuel couloir droit", "Allez, ça repart", décrit-il à l'oreille de son petit-fils.

Un supporter connu des joueurs

Malgré sa cécité, Charles comprend et "sent" tout ce qui se passe sur le terrain. "Pendant le match une personne est rentrée sur le terrain et son grand père lui a dit simplement : 'untel, rentre sur le terrain', décrit le youtubeur à franceinfo, Charles a compris qu'il rentrait pour aller soigner le joueur qui était blessé."

Véritable "figure" du club, Charles est connu de "tout le monde", et "tout le monde a une attention pour lui", précise Badi lâche ta balle. "De l'intendant au président. Les personnes qu'ont voit descendre de leur voiture (dans la vidéo) le font pour lui." Le jeune supporter appelle tous les joueurs par leur prénom, et ces derniers le lui rendent bien. Il s'est vu offrir la balle du match, à la fin de la partie.