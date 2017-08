Sept choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le footballeur Neymar

Le feuilleton de l'été est brésilien. Depuis le début de la période des transferts, les rebondissements se multiplient dans le dossier de l'éventuelle arrivée à Paris de l'attaquant de Barcelone Neymar. Mardi 1er août, toute la planète football avait les yeux rivés sur le prochain vol qu'empruntera la star brésilienne, après son passage à Shanghaï (Chine) pour honorer un contrat publicitaire, signe de son futur lieu de travail. Mais en attendant l'épilogue ou une nouvelle péripétie, voici de quoi mieux cerner ce personnage de 25 ans (Neymar da Silva Santos Junior, de son vrai nom).

Il a failli mourir dans un accident de voiture

En juin 1992, alors que Neymar n'est âgé que de quatre mois, ses parents prennent la route pour rendre visite à des proches. "Conduire sur des routes de montagne par temps de pluie est toujours dangereux", raconte le père dans Neymar : My Story - Conversations with my Father. Ce jour-là, au milieu du brouillard, une voiture en face se lance dans un dépassement hasardeux, le père tente de l'éviter, en vain. Boum.

En se retournant après le choc, Neymar Senior, sérieusement blessé, constate que Neymar Junior n'est plus dans son siège bébé. "Ma femme et moi ne le trouvions plus. Je me suis dit qu'il avait été éjecté hors de la voiture. Nous étions presque certains d'avoir perdu notre fils. (...) Je me souviens juste d'avoir supplié Dieu de me prendre moi plutôt que mon fils." Finalement, des secouristes retrouvent l'enfant sous la banquette arrière, en sang mais bien vivant.

Il a eu un enfant avec une mineure

Neymar est devenu père en 2011, à l'âge de 19 ans. Au Brésil, "pays chrétien et conservateur", "avoir un enfant hors mariage avec, en outre, une mère mineure aurait pu virer au scandale", note Le Monde. Le joueur de Santos a pris peur en apprenant la grossesse de son ancienne compagne de 17 ans, rencontrée quand elle avait 16 ans.

Finalement, Neymar a reconnu la paternité de l'enfant et annoncé lui-même la nouvelle, devançant la presse à scandale. La star a accompagné l'étudiante durant la grossesse et assisté à l'accouchement. Le petit Davi Lucca va bientôt avoir 6 ans et a déjà son compte Instagram le montrant tantôt avec sa mère, tantôt avec son père.

@neymarjrsfive ⚽ #NeymarJrsFive #neymar #davilucca Une publication partagée par Davi Lucca (@davilucca) le 15 Juil. 2017 à 8h55 PDT

Il reverse une partie de son salaire à l'Eglise

Dans un entretien cité dans The Diaspora of Brazilian Religions, Neymar Senior raconte, en 2010, que son fils paie la dîme à l'église baptiste Peniel que fréquente la famille à Sao Vicente. Chaque mois, il reverse 10% de son salaire à ce lieu de culte évangélique. "C'est bien, estime le paternel. Nous connaissons très bien le pasteur de Peniel. J'y vais depuis dix ans et maintenant ils sont en train d'agrandir l'église."

Depuis, le très pieux joueur semble avoir revu sa participation. "Il aide toujours l'Eglise chaque mois mais il ne paye pas la dîme", indique le pasteur de Peniel, cité en 2014 dans Neymar : The Making of the World's Greatest New Number 10. La même année, la BBC indique que Neymar verse désormais 10% de son salaire à l'organisation Atletas de Cristo (Athlètes du Christ).

Ses groupies s'appellent les "Neymarzetes"

Souvent présenté comme le successeur de Pelé, Neymar est devenu l'une des principales vedettes du foot brésilien avant même d'avoir 18 ans. Idole des jeunes, il a parfois été dépassé par la "Neymarmania". En 2013, peu de temps après son arrivée en Espagne, il a dû lancer un appel à ses fans sur Instagram pour les implorer de respecter sa vie privée et de cesser de le harceler, ainsi que ses proches, au téléphone.

Je n'arrive pas à garder un numéro de téléphone plus de deux semaines. Neymar en 2013

Aujourd'hui encore, chacune de ses apparitions au Brésil s'accompagne des cris stridents des "Neymarzetes", ses groupies enamourées. Ses coupes de cheveux imaginatives dictent aussi la tendance chez les jeunes garçons, avec toutes les nuances de crêtes possibles et imaginables.

Il a des ennuis avec la justice

Neymar est poursuivi en Espagne pour "corruption dans les affaires" dans le cadre d'une enquête sur son transfert de Santos à Barcelone en 2013. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans un accord secret visant à camoufler le montant réel de la transaction. Il sera jugé par un tribunal, tout comme ses parents et des dirigeants barcelonais, après un renvoi ordonné en mai par la justice. Le parquet a requis deux ans de prison à son encontre.

L'attaquant pourrait également avoir quelques soucis dans son pays. Si la justice brésilienne a décidé, jeudi, de classer sans suite l'enquête pour fraude fiscale concernant notamment son transfert au Barça, le dossier pourrait bien être un jour rouvert. Les juges ont en effet expliqué leur décision par le fait que le Trésor brésilien devait d'abord terminer sa propre enquête avant qu'une procédure pénale puisse être lancée contre le clan Neymar. Des poursuites pour faux en écriture pourraient également être lancées.

Il a un tatouage pour faire taire ses détracteurs

Parmi la trentaine de tatouages qui ornent le corps de Neymar, pour la plupart dédiés à sa famille ou à sa religion, l'un colle particulièrement à la réputation sulfureuse du joueur. Connu pour son caractère bouillant, qui lui a valu quantité de suspensions sportives, le capitaine de la Seleçao a fait tatouer sur son index gauche l'inscription "Shhh..." ("Chut..."), inspirée de la chanteuse Rihanna.

"Je m'en sers quand j'ai un problème, explique l'ancien finaliste du Ballon d'or à Globo Esporte. C'est pour faire taire les gens !" Récemment, après la "remontada" face au PSG en Ligue des champions, le Barcelonais s'est fait remarquer en postant un "Shhh..." sur Instagram, qui a été interprété comme une réponse au même geste adressé au public catalan par le Parisien Angel Di Maria lors de la victoire du PSG au match aller.

Mais uma tatoo no corpinho do @neymarjr ou melhor no DEDINHO! Kkkkkkkkkkk gostei! ❤️❤️❤️❤️ Une publication partagée par David Brazil (@davidbrazil24) le 14 Févr. 2015 à 8h07 PST

Il a joué avec Samuel L. Jackson

S'il régale le public sur le terrain, Neymar sait aussi faire le spectacle en dehors. En juin 2016, avant les JO de Rio, il a fait ses débuts au cinéma aux côtés de Samuel L. Jackson et de Vin Diesel, avec un petit rôle dans le film d'action xXx : Reactivated. Il figure même dans cette bande-annonce, où on le voit assommer un braqueur avec une boîte en métal (à 2'06'').

Avant cela, Neymar était déjà apparu dans une telenovela brésilienne et dans une multitude de publicités télévisées pour des batteries de voiture, des compléments alimentaires ou encore des bains de bouche. Le footballeur-showman, très populaire au Brésil, n'hésite pas à s'inviter sur scène lors de concerts sur ses terres, comme ici en 2011 avec le célèbre chanteur Michel Telo.