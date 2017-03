"Remontada" : les malheurs du PSG font les affaires d'un créateur de tee-shirts

Au lendemain de l'incroyable élimination du PSG en Ligue des champions mercredi 8 mars, un tee-shirt a été créé pour immortaliser cette "remontada" historique du Barça. Le directeur général de la boutique Triaaangle, à Aix-en-Provence, a eu l'idée d'imprimer sur des tee-shirts la définition du mot en souvenir de ce 8e de finale retour désastreux pour le PSG. "Remontada", un mot tout simple imprimé en rouge en travers de la poitrine... une évidence pour le directeur de Triaaangle, Julien Cardillo. "J’ai vibré pendant le match et à la fin on a entendu le mot remontada partout. Nous, on est spécialisé dans tout ce qui est tee-shirts du moment. Donc on l’a créé dès le lendemain", explique-t-il.

Une petite pique aux Parisiens qui fait vendre

Juste en-dessous du mot, on peut lire en bleu la définition légèrement réinventée : "On se souviendra longtemps du 8 mars 2017, date à laquelle le PSG a subi une remontada incroyable du FC Barcelone, perdant sa place en quart de finale de Ligue des champions". Une raillerie qui ne laisse évidemment pas indifférent. "C'est pas plus mal de se moquer de Paris. Moi j’aime bien, je trouve ça frais", commente Robin, client de la boutique, en découvrant le tee-shirt.

Au lendemain de la cuisante défaite du PSG à Barcelone et de son élimination en Ligue des champions, un tee-shirt a été créé par une boutique d'Aix-en-Provence pour immortaliser cette "remontada" historique. (RADIO FRANCE / FRANCE BLEU)

Le maillot n’a d’ailleurs pas tardé à trouver preneurs. "On a commencé à mettre la définition dans montrer le tee-shirt et tout le monde nous a dit : ‘Il nous faut absolument ce tee-shirt, quand est-ce que vous allez le sortir ?’", raconte Julien Cardillo. "Du coup, on l’a très vite imprimé dans nos boutiques et on l’a mis en ligne sur notre site internet. Les ventes ont démarré immédiatement", se félicite-t-il. Plusieurs centaines de tee-shirts ont été vendus en quelques heures.