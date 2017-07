VIDEO. Le footballeur brésilien Neymar impliqué dans une altercation à l'entraînement

Neymar fait beaucoup parler de lui. L'attaquant brésilien du FC Barcelone a eu une vive altercation, vendredi 28 juillet, avec son coéquipier Nelson Semedo, lors d'un entraînement de l'équipe catalane à Miami (Etats-Unis). Dans la vidéo, obtenue par le Daily Mail (lien en anglais), on voit la star brésilienne excédée s'approcher de la nouvelle recrue du club. Après avoir été séparé par le joueur Sergio Busquets.

Neymar a ensuite jeté sa chasuble et tapé dans un ballon avant de quitter le terrain. Les causes de l'altercation n'étaient pas connues, vendredi après-midi. L'attaquant brésilien est annoncé en partance du club catalan et attendu au Paris-Saint-Germain.