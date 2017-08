VIDEO. Revivez la conférence de presse de Neymar lors de son arrivée au PSG

La conférence de presse s'est tenue devant plus de 500 journalistes. La star brésilienne Neymar a assuré, vendredi 4 août à Paris, que son transfert au PSG n'était pas "motivé par l'argent", lors de sa conférence de presse de présentation au Parc des Princes. L'attaquant de 25 ans est devenu, jeudi, le footballeur le plus cher de l'histoire avec un transfert du Barça au PSG qui a coûté 222 millions d'euros.

"Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi", a précisé le Brésilien, arrivé à Paris "pour l'ambition de ce club, très semblable à la mienne"."Cela a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie", a-t-il ajouté.

"J'étais très bien à Barcelone"

"J'étais très bien à Barcelone, dans la ville, dans le club, cela a été un moment avec beaucoup de tensions, de pensées sur ce que je devais faire de ma vie. Je laisse beaucoup d'amis derrière, mais le foot c'est cela, notre vie va très vite", a-t-il expliqué.

"A aucun moment je n'ai manqué de respect pour le club" de Barcelone, a-t-il encore insisté, alors que son départ a été vécu en Catalogne comme une trahison par certains supporters.