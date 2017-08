VIDEO. Neymar au PSG, la saga à l'eau de rose de l'été

Pendant plus de deux semaines, le feuilleton a tenu en haleine les supporters du PSG et les médias du monde entier. Le Brésilien Neymar a finalement rejoint le club de la capitale et tenu sa première conférence de presse vendredi 4 août. Rumeurs, tractations, spéculations... Rien n'a été épargné à l'ancien joueur du FC Barcelone, transféré pour un montant record de 222 millions d'euros.

Un feuilleton alimenté par ses collègues du Barça

Ira, ira pas ? Les joueurs du FC Barcelone (Andrés Iniesta, Gerard Piqué...) et du PSG (Daniel Alves) ont eux-mêmes alimenté la rumeur avec des déclarations enflammées à l'attention de l'attaquant surdoué. Preuve que les histoires d'amour finissent mal, en général, même pour le mythique club catalan. Franceinfo s'est donc amusé à vous raconter ces derniers jours pleins d'espoir et d'incertitude à la mode d'un feuilleton sirupeux, eu égard au caractère exceptionnel de ce transfert.