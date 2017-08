Trois astuces pour ne plus entendre parler du transfert de Neymar sur internet

Le feuilleton de l'arrivée au Paris Saint-Germain de Neymar, pour un montant record de 222 millions d'euros, doit (en théorie) se terminer dans les prochaines heures. Mais la Ligue de football professionnel espagnole a rejeté, jeudi 3 août, le paiement de la clause libératoire de la star brésilienne, prolongeant un peu plus l'interminable saga.

Vous en avez marre d'entendre parler de Neymar ? Franceinfo a pensé à vous, et vous propose trois manières de faire disparaître du web les infos à ce sujet, de la moins efficace à la plus radicale.

1 Remplacez Neymar par un koala très mignon

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome, l'extension Word Replacer II vous permet de remplacer un mot par un autre de manière plutôt efficace. Une fois installée (cela ne demande que deux clics), effectuez un clic droit sur l'icône "WRII" qui s'est ajoutée en haut à droite de votre fenêtre, puis cliquez sur "options". Vous devriez voir s'afficher cette fenêtre.

Cliquez maintenant sur "New". Vous devez désormais choisir le mot que vous souhaitez voir disparaître du web, et l'expression par laquelle vous souhaitez le remplacer. Par souci de bienveillance et de neutralité footballistique, nous avons ici préféré "un koala un très mignon" à l'attaquant brésilien. Attention : si un astérisque rouge apparaît, le changement n'est pas encore enregistré. Cliquez sur "Apply to selected" pour valider le changement, et fermez la fenêtre.

Ça y est : votre cure anti-Neymar peut commencer. Voici un exemple du résultat avec la page d'accueil de nos confrères de francetv sport.

2 Masquez les messages relatifs à Neymar sur Twitter

Contrairement à Facebook, Twitter permet à ses utilisateurs de masquer les messages qui ne les intéressent pas à l'aide de mot à bannir. Pour l'application mobile, rien de plus simple. Rendez-vous dans l'onglet "notifications", dont l'icône est une cloche, puis accédez aux paramètres de Twitter grâce à l'icône en forme d'engrenage.

Une fois que c'est fait, cliquez sur "Mots-clés masqués", puis appuyez sur "Ajouter" si vous utilisez un iPhone, ou sur l'icône "+" si vous utilisez Android. Saissez ensuite "Neymar" dans la zone à renseigner, puis indiquez si vous souhaitez activer cette option pour l'ensemble de votre fil d'actualités, pour les Notifications seulement, ou pour les deux. Vous pouvez également choisir la durée du black-out : 24 heures, 7 jours, 30 jours ou définitivement. Enregistrez votre choix et le tour est joué !

Sur Twitter.com, même topo : direction les paramètres, puis "Mots masqués", et répétez enfin l'opération décrite plus haut.

3 Passez à la méthode forte

Si rien de tout cela n'est encore assez, passez à la vitesse supérieure en vous inspirant d'un de ces deux gifs animés. Notez tout de même que franceinfo décline toute responsabilité en cas de panne matérielle.