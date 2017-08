Transfert annoncé de Dembélé au FC Barcelone : Evreux FC, club de ses débuts, "très fier" de sa réussite

Ousmane Dembelé au FC Barcelone, c'est presque fait ! Il n'y a pas d'accord définitif mais "on se rapproche d'une décision" précise le Borussia Dortmund. Les médias français, catalans et allemands évoquent un transfert de 150 millions d'euros (en comptant les bonus). Si le transfert se fait, à seulement 20 ans, le Français deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l'Histoire, juste derrière Neymar. Une ascension fulgurante après seulement deux saisons professionnelles. La première en 2015-2016 sous les couleurs du Stade Rennais. Puis en 2016-2017 en Allemagne, avec le Borussia Dortmund.

Une formation à Évreux jusqu'à ses 13 ans

Né à Vernon (Eure) le 15 mai 1997, Ousmane Dembélé se passionne très tôt pour le football. À 7 ans, il s'inscrit à l'ALM Évreux (ensuite devenu Évreux FC). C'est là qu'il fait ses premières passes, marque ses premiers buts et régale déjà pour ses qualités techniques. Dembélé y restera jusqu'en 2010, l'année où il rejoint le centre de formation du Stade Rennais. Son passage à Évreux a marqué le club. Encore plus que celui d'un autre phénomène, le gardien de l'équipe de France Steve Mandanda. Les jeunes ont d'ailleurs dédié une chanson à Dembélé.

Une fierté et une aubaine économique pour le club

Ousmane Dembélé fait la fierté du club normand. "Nous sommes très heureux qu'Ousmane devienne le joueur français le plus cher de tous les temps, explique le président d'Evreux FC, Philippe Mongreville. Mais il ne le restera peut-être pas très longtemps, puisque les montants s'affolent en ce moment".

En tant que club formateur, le club d'Évreux va également toucher une petite somme de ce transfert monumental.

Ça va mettre du beurre dans les épinards ! Je vais pouvoir répondre aux demandes de mes éducateurs Philippe Mongreville, président du Evreux FC à franceinfo

Régulièrement, Ousmane Dembélé repasse à Évreux. "Ses amis d'enfance sont ici. Il vient voir ses potes, c'est quelqu'un de très discret", confie Philippe Mongreville.

Un physique fragile à ses débuts

Si les éducateurs du club d'Évreux sont surpris du montant annoncé du transfert, ils ne s'étonnent pas qu'il soit courtisé par le plus grand club du monde. Très jeune, à Evreux, Ousmane Dembélé impressionnait déjà par son aisance technique. "Techniquement, il avait du ballon ! Mais physiquement, il était un peu frêle. Du coup, on se posait des questions sur sa réussite au plus haut niveau. Il est parti du club à 13 ans. À cet âge-là, on ne peut pas savoir si un joueur va percer. Lui a réussi, nous en sommes très fiers", explique Philippe Mongreville, président du Evreux FC.