Le FC Barcelone a déposé une plainte contre Neymar et lui réclame au moins 8,5 millions d'euros après son transfert au PSG

Les relations entre Neymar et son ancien club sont toujours plus tendues. Le FC Barcelone annonce, dans un communiqué, mardi 22 août, qu'il a déposé une plainte contre le joueur brésilien, devant un tribunal espagnol, pour non-respect de son contrat, après son transfert record au Paris Saint-Germain. Il réclame la restitution d'une partie d'une prime touchée par l'attaquant au moment de la prolongation de son contrat, ainsi que 8,5 millions d'euros de dommages, et 10% supplémentaires pour les intérêts de retard.

Comunicat del FC Barcelona pic.twitter.com/DY8WUuh3BK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 22, 2017

Neymar avait prolongé son contrat jusqu'en 2021

A l'été 2016, Neymar avait signé une prolongation de contrat à Barcelone jusqu'en 2021, et devait, à ce titre, toucher une prime de 26 millions d'euros. Le Brésilien réclame, depuis son départ, le versement de cette prime.

Au moment du transfert, le club catalan avait déposé chez un notaire un chèque correspondant au montant de cette prime, et il a annoncé le 4 août l'avoir finalement récupéré, estimant que le joueur n'avait pas respecté les clauses de son contrat, notamment le fait de ne pas négocier un éventuel départ avec un autre club pendant le mois précédent le versement de la somme.

La plainte du FC Barcelone a été déposée le 11 août devant un tribunal du travail de Barcelone, et elle a été transmise par le club à la Fédération espagnole (RFEF), pour qu'elle fasse suivre à la Fédération française (FFF) et à la Fifa, ajoute le communiqué.

Le club précise qu'il demande que le PSG verse ces sommes si le joueur n'est pas en mesure de le faire.

Deux jours après une pique contre la direction catalane

Ce communiqué du Barça, qui marque une escalade dans son conflit avec Neymar, intervient deux jours après des propos très critiques de ce dernier envers la direction de son ancien club. "Pour moi, ce ne sont pas des personnes qui devraient être là-bas, dans la direction du Barça. Le Barça mérite beaucoup mieux et tout le monde le sait", avait-il expliqué après un match contre Toulouse.

Barcelone avait déjà tardé à envoyer un document nécessaire à l'homologation du transfert de Neymar après l'officialisation de ce dernier, empêchant la star brésilienne de jouer le premier match de la saison du PSG en Ligue 1, le 5 août contre Amiens.