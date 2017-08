DIRECT. Foot : le Parc des Princes réserve un triomphe à Neymar avant PSG-Amiens

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Les zig-zag que traçait la voiture ont alerté la police. Près de Rennes (Ille-et-Vilaine), un conducteur a été arrêté avec 5,96 grammes d'alcool dans le sang. Il affirmait pourtant n'avoir bu que deux bières, comme nous vous le racontons dans cet article.

: La star brésilienne de foot, transférée du Barça au PSG pour 222 millions d'euros, vient d'être présentée aux spectateurs du Parc des Princes. A regarder ici :







(FRANCE INFO)

: "Je suis très heureux et ravi de vivre ce nouveau défi, et heureux d’être ici. J'ai l'intention de gagner de nombreux trophées avec vous."



Neymar vient de dire quelques mots aux supporters du Parc des Princes. Il a conclu ainsi : "Paris est magique", applaudi par le public.



: L'attaquant brésilien vient d'entrer sur le terrain du Parc des Princes. Vous pouvez suivre son arrivée dans notre direct.

: Tom-Tom et Nana, Bonnemine... Depuis 1977, J'aime Lire s'adresse aux enfants de 7 à 10 ans. Quarante ans plus tard, Libération retrace l'histoire du magazine avec ses auteurs et illustrateurs.









(MAXPP)



: La canicule se poursuit. A Rome, les habitants et les touristes ont recourt à tous les moyens pour se rafraîchir : les fontaines, nombreuses dans la capitale italienne, et les glaces. Les températures maximales ont atteint 40°C dans la plus grande partie du pays cette semaine.



(REUTERS)

: La circulation est en nette amélioration cet après-midi sur les routes de France, pour ce deuxième chassé-croisé de l'été, classé "rouge" au niveau national. A 15 heures, Bison Futé relève 440 km de bouchons cumulés, contre 857 aux alentours de 12h45.

: Assez de Neymar et des pandas ? Voici une suggestion de lecture, Les sentiments du prince Charles(éditions Rackham) de Liv Strömquist. Juste avant L'Origine du monde sur la place du sexe féminin dans l'histoire, la dessinatrice suédoise s'est penché sur la violence des rapports amoureux.







(EDITIONS RACKHAM)



: Même s'il "coûte" 222 millions d'euros, Neymar n'a pas échappé à un petit bizutage lors de son arrivée au PSG. Hier soir, lors d'un dîner avec sa nouvelle équipe, l'attaquant a dû pousser la chansonnette.

: Le président du Bayern Münich, interloqué par le montant du transfert de Neymar, affirme que les achats astronomiques n'ont jamais permis aux clubs recruteurs de briller la saison suivante. Ce n'est pas tout à fait vrai, comme je vous le montre dans cet article.







(LIONEL BONAVENTURE / AFP)



: L'attaquant brésilien devrait être présenté dans un quart d'heure au Parc des princes. Pour faire "monter la température" avant sa présentation, devant plus de 45 000 personnes, la direction parisienne a programmé un "DJ set" exclusif avec Martin Solveig. Une présentation à suivre dans notre direct.







(PSG TV)

: "Il s'agit d'une affaire de corruption, une information judiciaire a été ouverte" et le commandant après sa garde à vue a été "mis en examen et placé en détention provisoire", selon une source proche de l'enquête. Selon Le Parisien, les renseignements fournis par le commandant servaient à établir des papiers pour des voitures volées.

: Un commandant de la police judiciaire de Paris a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi pour avoir consulté des fichiers de manière frauduleuse, rapporte Le Parisien.

: Cette décision est le résultat d'un accord entre l'assurance-maladie et plusieurs syndicats de praticiens. Concrètement, les professionnels exerçant en maisons de santé (en libéral) ou en centres de santé (comme salariés) peuvent percevoir un forfait, en plus du paiement à l'acte, lorsque leur structure répond à certains objectifs.

: La rémunération des professionnels (médecins, infirmiers, etc.) travaillant en équipe dans les maisons de santé sera revalorisée de 10 millions d'euros environ pour 2017, selon un arrêté publié au Journal officiel.

: Ira, ira pas ? Pendant plus de deux semaines, le transfert de Neymar a tenu en haleine les supporters du PSG et les médias du monde entier. Franceinfo vous raconte ces jours d'attente et d'indécision version feuilleton sirupeux.



(FRANCEINFO)



: Qualifié pour les demi-finales du 800 m après avoir terminé à la 2e place de sa série en 1'47'25, Pierre-Ambroise Bosse a confié que son tendon d'Achille "avait sifflé" et qu'il a "cru qu'il allait rompre".





: "La sécheresse pourrait nous faire perdre 20 à 30% de rendement". Face au niveau trop bas des nappes phréatiques, de nombreux agriculteurs d'Occitanie craignent pour leur production et demandent la création de réserves d'eau. Notre journaliste Frédéric Bourgade est allé à leur rencontre.

: "Nous avons également informé le parquet parce qu'il s'agissait d'une possible fraude. A partir de là le secret de l'instruction a commencé à prévaloir", a déclaré une porte-parole de l'Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), à la télévision flamande VRT.

: Les autorités belges ont appris début juin qu'il y avait "un problème" dans des élevages dû à la contamination d’œufs par un insecticide, et expliqué avoir gardé le secret en raison d'un enquête judiciaire pour "fraude" en cours.

: Les équipes du zoo de Beauval ont indiqué sur Twitter que Brigitte Macron avait accepté "avec joie" de devenir la marraine du premier panda né sur le sol français.

: Des pompiers ont recueilli un boa constrictor abandonné dans une caisse sur une aire de repos près de Baume-les-Dames (Doubs), rapporte L'Est républicain. Le colis a été abandonné près d'une table de pique-nique accompagné d'une inscription "boa agressif âgé de 4 ans". Le reptile a été confié à une association de protection des animaux.





: Un nouvel incendie s'est déclaré ce matin sur la commune de Vero en Corse. Il se situe à 500 mètres de l'embranchement entre la route territoriale T20 et la départementale D4. La circulation a été coupée, précise France 3 Via Stella. En visite sur l'île, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a appelé les habitants à "faire preuve d'attention".



(France 3 Corse ViaStella)

: Nous vous en parlions plus tôt, la France n'est, "à ce jour", pas concernée par le scandale des œufs contaminés par un insecticide qui touche en particulier l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Quel est le problème de ces œufs ? La France est-elle vraiment épargnée ? Réponse dans notre article.







(MAXPP)



: Placé dans la cinquième série du 800 m, la plus relevée de la matinée, Pierre-Ambroise Bosse s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve en 1'47"25.Les demi-finales du 800 m auront lieu à 22h15 dimanche.





: Après avoir signé un chrono de 13"46 lors de l'épreuve inaugural du 100 m haies, Antoinette Nana Djimou s'est arrêtée à 1m71 au saut en hauteur, deuxième discipline de l'heptathlon.





: Une pétition contre la création d'un statut de Première dame, voulu par Emmanuel Macron, recueille près de 116 096 signatures sur le site Change.org. "Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'Etat puisse obtenir un budget sur les fonds publics", écrit son créateur.



: Les Afars d'Ethiopie sont spécialisés dans le commerce du sel depuis le Moyen Age. Leurs moyens de production ont d'ailleurs peu changé depuis cette époque, explique Geopolis.







(ZACHARIAS ABUBEKER / AFP)





: Les travaux ont été qualifiés d' "historiques". Une équipe de chercheurs de l'université de l'Oregon (Etats-Unis) a réussi à corriger chez des embryons humains les gènes porteurs d'une maladie héréditaire. Comment la modification des génomes peut-elle changer la société, et quels sont les enjeux éthiques ? Réponse avec des chercheurs de l'Inserm, sur The Conversation.

: La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, une des principales adversaires du président Nicolas Maduro, affirme que l'armée assiège le siège du parquet à Caracas. "Je rejette le siège du ministère public. Je dénonce cet acte arbitraire devant la communauté nationale et internationale", écrit-elle sur Twitter.

: Selon Louis d'Hendecourt, membre de l'Institut d'astrophysique spatiale et directeur de recherches au CNRS, joint par Sud Ouest, "il s'agit d'un météore qui est arrivé plutôt en rasant l'atmosphère terrestre, je dirai à 100 kilomètres d'altitude".





: Bonjour @Anonyme, une mystérieuse "boule de feu" a en effet été observée par des habitants du sud de la France, hier soir, indique Sud Ouest. Selon des premiers témoignages récoltés par l'IMO (l'International Meteor Organization, un regroupement d'astronomes amateurs dédié au recensement des météorites), il s'agirait d'un météore.





: Bonjour, des lumières perçues comme des météorites ont été observées hier soir de Bordeaux à Lyon. Avez-vous des informations sur ce phénomène relayé sur les réseaux sociaux ? Merci.

: "J'ai tendance à me crisper, c'est une grosse déception". En lice sur le 100 m féminin, la Française Carole Zahi (11''41) n'a pas pu prendre l'une des quatre premières place de sa série et se qualifier pour les demi-finales.









: La réouverture du bâtiment, prévue le 15 août, est compromise. L'activité des clubs, dont les Lynx, qui évoluent en D2 de hockey sur glace, devrait être perturbée.







(David Meilhac / Radio France)



: Un feu de poubelle s'est propagé cette nuit à la patinoire de Valence (Drôme). Il n'a fait aucun blessé et les dégâts sur le bâtiment sont minimes, rapporte France Bleu Drôme Ardèche.



: Au lancer de marteaujolie entrée en matière pour Alexandra Tavernier ! Dès son premier essai, la Française s'est qualifiée pour la finale avec un jet mesuré à 72,69 m lors des qualifications du groupe B.









: Retour à Londres pour les Mondiaux d'athlétisme. Engagée dans la deuxième série du 100 m féminin, la Française Orphée Neola a terminé à la 6e place avec un temps de 11"58. La sprinteuse tricolore de 26 ans ne se qualifie donc pas pour les demi-finales de l'épreuve prévue demain soir.





: Que deviennent les " cars Macron" et qui les utilise ? Au premier trimestre 2017, ces bus ont transporté 1,3 millions de passagers pour un chiffre d'affaires de 18,7 millions d'euros, selon l'Arafer, le régulateur du rail et de la route. Notre journaliste Camille Revel est partie à la rencontre de leurs usagers, des femmes et des étudiants pour la plupart.







(MAXPP)

: Les difficultés sont plus nombreuses que le week-end dernier. Un pic de quelque 600 kilomètres de bouchons a été enregistré samedi dernier à la même heure.

: Les principales difficultés de circulation se situent en province avec 834 km de bouchons cumulés, particulièrement sur l'A7 dans la vallée du Rhône, sur l'A9 au niveau de Narbonne et à la frontière espagnole, sur l'A20 autour de Brive la Gaillarde et sur l'A75 entre Issoire et Saint Flour.

: Le pic de bouchons a été atteint à 12h43 pour une valeur de 857 km de bouchons cumulés au niveau national, indique Bison futé.