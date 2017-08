DIRECT. Neymar au PSG : "L"événement le plus important de ces 30 dernières années", selon la présidente de la LFP

Ce qu'il faut savoir

C'est fait ! Après plusieurs semaines de tractations, le Brésilien Neymar a quitté le FC Barcelone et s'est engagé, jeudi 3 août dans la soirée, pour cinq ans au Paris Saint-Germain. Estimé à 222 millions d'euros, il s'agit du transfert le plus cher de l'histoire du football. Suivez sa présentation au Parc des Princes et les réactions dans ce direct.

Présentation iminente à Paris. Neymar sera présenté vendredi aux journalistes lors d'une conférence de presse, à 13h30, au Parc des Princes. L'attaquant sera présenté au public le lendemain à 15h45 toujours au Parc des Princes, avant le coup d'envoi de PSG-Amiens, pour la première journée de Ligue 1.

La LFP aux anges. "Cela va avoir un impact sur l'affluence, les stades qui vont recevoir le PSG vont être remplis, a réagi N​athalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, sur franceinfo. L"événement le plus important de ces 30 dernières années au niveau du championnat français de la Ligue 1."

"J'arrive !" La star brésilienne a diffusé sur son compte Instagram une vidéo et un long texte en espagnol, dans lequel il remercie le Barça. "C'est une décision difficile, mais prise avec la maturité de mes 25 ans", écrit-il. Et de conclure en remerciant en catalan le club espagnol avant d'annoncer en français : "J'arrive !"