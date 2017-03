Ligue des champions : vainqueur 4-0 à l'aller, le PSG coule à Barcelone (1-6), et est éliminé

C'était impossible, inimaginable, impensable. Après la claque infligée (4-0) à l'aller au Parc des Princes, il y a trois semaines, personne n'imaginait le PSG se faire sortir de la Ligue des Champions. Surtout, personne (sauf les supporters catalans) ne voyait le FC Barcelone renversé la vapeur et se qualifier pour le tour suivant. Eh bien si, l'impossible a eu lieu, mercredi 8 mars ! Les Parisiens ont été battus 6-1 par le Barça lors du match retour.

C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des champions. Jamais un club n'avait jusque-là réussi, en phase à élimination directe, à remonter un tel retard pour se qualifier.



Barcelone - PSG - Le but libérateur de Cavani ! par CanalPlusSport

Tout s'est joué dans les dernières secondes

C'est un naufrage gigantesque pour les champions de France en titre. A trois minutes de la fin, les Parisiens avaient pourtant des raisons d'y croire. Menés alors 3-1, ils ont craqué dans les dernières minutes, en encaissant trois buts coup sur coup.

Le but inscrit par Edinson Cavani, à la 62ème minute, n'aura donc servi à rien face aux six buts du Barça. Ils ont été marqués par Suarez (2e), Kurzawa (contre son camp, 40e), Messi (sur pénalty, 50e), Neymar (88e), Neymar (sur penalty, 91e) et Sergi Roberto (95e).



Barcelone - PSG - Le but d'entrée de Suarez ! par CanalPlusSport

Le Barça signe un exploit unique dans l'histoire des Coupes d'Europe en renversant le PSG pour un atteindre un dixième quart de finale de rang en C1. Pris dans la tempête, le PSG y a cru à l'heure de jeu avec le but de Cavani mais sortent la tête basse.

Trois semaines après avoir réalisé l'un des plus gros exploits de son histoire, le PSG a certainement vécu, mercredi, l'un de ses pires cauchemars. Contrairement aux quatre dernières saisons éditions, le PSG ne verra pas les quarts de finale cette année. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 17 mars.