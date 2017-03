Le supporter du PSG renversé par Thiago Motta a déposé plainte et attend "des excuses"

Le footballeur du Paris-Saint-Germain Thiago Motta a heurté un supporter avec sa voiture, jeudi, alors qu'il quittait l'aéroport du Bourget, après une lourde défaite, 6-1, à Barcelone. Le supporter a raconté la scène, vendredi 10 mars, à RMC Sport, et attend des "excuses" du joueur.

Que s'est-il passé exactement ?

Les joueurs du PSG sont arrivés à l'aéroport du Bourget, tard dans la soirée, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mars, après une cuisante défaite face au Barça au Camp Nou. Les supporters déçus attendaient les joueurs de pied ferme, après le match catastrophique à l'issue duquel le Paris Saint-Germain, qui avait pourtant battu le club catalan (4-0) au match aller, a vu s'envoler ses rêves de Ligue des champions.

Le milieu de terrain parisien Thiago Motta était monté dans sa voiture et quittait l'aéroport du Bourget, quand des supporters en colère se sont approchés de son véhicule. Le footballeur a alors heurté un supporter avec sa voiture. Les circonstances de l'accident restent floues : il s'agit de savoir si le footballeur a délibérément accéléré ou s'il a seulement cherché à s'échapper du groupe. Le supporter a été blessé au dos.

Que disent Thiago Motta et le PSG ?

Le joueur ne s'est pas exprimé en personne, mais par la voix de son agent et avocat, Alessandro Canovi. "Thiago était à l'arrêt, sa femme était à ses côtés et des supporteurs tapaient sur sa voiture, sur le capot et sur les côtés", explique l'agent. "Il a voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant mais n'a absolument pas la sensation d'avoir renversé un supporteur. Si tel est le cas, il en est désolé mais ceci n'est pas établi", poursuit-il, cité par Le Parisien.

Si Thiago a touché à quelqu'un(A 1.5 km/h)nous sommes désolés,mais si Thiago n'a pas fait du mal à quelqu'un,nous demandons la vérité! — Alessandro Canovi (@AlexCanovi) March 9, 2017

De son côté, le club a réagi dans un communiqué, en condamnant "les comportements inacceptables" de certains supporters. "Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été pris à partie par des individus cherchant l’affrontement", explique le communiqué du PSG. "Dans ce climat particulièrement hostile, un des participants à ce rassemblement aurait été heurté par un véhicule qui tentait de s’extraire de cette foule", écrit simplement le club parisien.

Que dit le supporter renversé ?

Ce fan de la première heure du club parisien a raconté à RMC Sport les circonstances de l'accident. "Certains ont proféré des insultes. Mais je n’en faisais pas partie. C’est vrai qu’il y a des supporters qui ont tapé sur les voitures. Mais je n’en faisais pas partie. Je n’étais pas du tout venu dans cette optique-là", précise-t-il d'abord.

Plusieurs joueurs passent en voiture près des supporters, sous les insultes. Arrive Thiago Motta. "Il y a une première accélération de Thiago Motta. J’ai mis ma main en opposition (...) Quand j’ai entendu la deuxième accélération, j’ai essayé de partir mais c’était trop tard. Il m’a fauché avec sa voiture. Je suis passé sur le capot et je suis retombé", détaille le supporter à RMC Sport. Le joueur ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route et la police, présente sur les lieux a accompagné le supporter à l'hôpital, puis au commissariat, "pour pouvoir déposer plainte", explique-t-il encore.

Soupçonné d'avoir déposé plainte pour toucher de l'argent, le supporter répond que"les gens qui se jettent dans les roues des voitures pour récupérer de l’argent, pour moi, ça n’existe pas. Parce que tu peux mourir, avant de toucher ton argent". Désormais, il attend surtout une réaction différente du club et du joueur : "La communication du PSG, de Thiago Motta et de son agent, c’est lamentable ! Ce que j’attends, c’est déjà que la justice fasse son travail. Et que Thiago Motta me fasse des excuses."