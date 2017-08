DIRECT. Foot : annoncé au PSG, Neymar a fait savoir à ses coéquipiers qu'il quittait le FC Barcelone

Ce qu'il faut savoir

Neymar n'est plus qu'à un pas du PSG. La star brésilienne a annoncé, mercredi 2 août, son départ du FC Barcelone à ses coéquipiers réunis pour la reprise de l'entraînement. "Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait, a dit un porte-parole du club à l'AFP. L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir."

Le transfert le plus cher de l'histoire ? L'attaquant est le grand protagoniste du mercato, depuis que différents médias ont annoncé que le PSG, propriété d'un fonds souverain qatari, était prêt à payer les 222 millions d'euros de la clause libératoire de son contrat avec le Barça. L'Equipe évoquait, fin juillet, "une opération supérieure à 500 millions d'euros sur toute la durée du bail", ce qui inclurait un salaire net de 30 millions d'euros par an. Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé au monde.

Des pressions en tous genres sur le joueur. Le climat des spéculations s'est singulièrement tendu ces derniers jours : les joueurs du PSG et du FC Barcelone ont mis la pression sur l'attaquant vedette et la Ligue espagnole a menacé de poursuites le club français.

Le PSG espère faire exploser sa notoriété. Si l'attaquant brésilien signe à Paris, il a le profil idéal pour combler le déficit de joueurs emblématiques au PSG. "Il est connu et adulé en Amérique et en Asie", explique notamment Julien Raoust, directeur du développement de l'agence de communication Havas Sport & Entertainment, et c'est là que se trouve la plus grande base de nouveaux fans potentiels.