DIRECT. Regardez le choc des demi-finales de la Coupe de France entre le PSG et Monaco avec francetv sport

: Je suis déçu que les monégasques ne tiennent pas le choc :-(

: Bon ben je vais me coucher, merci Paris !

: C'est la pause au Parc des Princes, le PSG mène 2-0, et il flotte dans l'air l'idée que ce match est plié.







: Blaise Matuidi trouve le poteau, en coupant un centre aux six mètres... et quand Edinson Cavani reprend la balle, elle s'envole au-dessus de la barre transversale. On a frôlé le 3-0.



Juste avant, le jeune Mbae (pas Mbappé hein) avait sauvé un lob de Cavani qui avait pris à défaut de Sanctis...

: Comme le note un journaliste de RMC, ce ne sont pas les bizuths qui boivent le bouillon face aux stars parisiennes.

: Le premier but était horrible, le second est splendide, un geste acrobatique d'Edinson Cavani, façon Madjer, qui prend De Sanctis à contre pied. 2-0 à la demi-heure de jeu, le match n'est pas loin d'être plié !







: Et voici le gif du (premier ?) but parisien.











: Ouverture du score absolument atroce de Paris, qui profite d'un mauvais renvoi du gardien Morgan de Sanctis, passe décisive de Cavani qui trouve Draxler, seul à un mètre du but. Le but est horrible, mais il compte ! 1-0 pour Paris à la 26e.

: A l'instant, le défenseur latéral monégasque Jorge sauve son camp sur une incursion de Di Maria dans la surface. Vous ne le connaissez pas ? C'est un arrière latéral très populaire au Brésil, qui a coûté la bagatelle de 8 millions d'euros à Monaco en janvier. De quoi relativiser le qualificatif de "minots" accolé à l'équipe monégasque alignée ce soir.

: Au tour de Monaco se procurer une grosse occasion, avec une tête d'Abdou Diallo qui oblige Alphonse Aérola à un très bel arrêt ! Toujours 0-0, et l'ASM remaniée n'est pas ridicule en ce début de match.

: Quand on paie un billet pour voir un match et que le club aligne l'équipe de réserve , ça s'appelle du mépris ! Si on achète un smartphone , on veut pas avoir un fixe à la place ! Les pauvres millionnaires sont fatigués , qu'ils fassent un tour à l'usine pour voir !

: Dans les commentaires, @lulu est vent debout contre le turnover décidé par Leonardo Jardim, qui a envoyé les jeunes pour défier le PSG (toujours 0-0, 13e).

: Demi-finale de Coupe de France ou pas, le Parc des princes sonne creux pour cette affiche.

: Première grosse occasion pour Paris, Cavani oublié au second poteau place sa tête, mais Morgan de Sanctis, le gardien remplaçant, veillait. 0-0, 5e.

: Deux minutes de jeu, et les minots de l'ASM tiennent le choc, toujours 0-0. Même pas peur les mômes.

: Coup d'envoi du match entre le PSG et les Kids United... pardon, l'AS Monaco (0-0). Un match à suivre en vidéo ici même.







: Le PSG va l'emporter 7-6 au TAB

: Dans les commentaires, @loostic du 29 croit s'attend à un match très serré.

: Quand on vous dit que Leonardo Jardim a vraiment fait tourner l'équipe.

: La dernière fois que le PSG a affronté une équipe B, voire C, c'est quand l'OM avait envoyé ses "minots" pour protester contre une interdiction de déplacement. Vincent Gastine, qui a joué ce soir de 2006 son unique rencontre de L1, raconte cet héroïque 0-0 au Parisien : "On y allait avec l'idée de ne pas prendre 8 buts, de ne pas être ridicule. C'était sur Canal+ quand même ! Au coup de sifflet, il y a eu une explosion de joie. On a carrément été applaudis par le Parc."

: La composition folklorique de l'AS Monaco, qui aligne huit minots, deux habitués des pelouses de Ligue 1 (Raggi et Germain), et un gardien semi-retraité, vous inspire des références cinématographiques.

: En effet et je ne suis pas le seul dans la rédaction à prévoir une victoire du PSG. Mon collège Boris Jullien parie sur un score de , Louis San prévoit une victoire tandis que Yann Thompson et Matar Niang s'attendent respectivement à un triomphe des Parisiens et . Pour ma part, je mets une pièce sur un . Seul mon collègue Pierre Godon espère une victoire des Monégasques, . J'attends maintenant vos pronostics ;)

: Les pronostics de la rédac ? Kocila voit un succès parisien ?

: La dernière fois qu'on a lu ce genre de paris sur les réseaux sociaux, c'était avant un Barcelone-PSG entré dans l'histoire.

: Le onze parisien vous dira sans doute plus quelque chose.

: Vous ne connaissez personne dans le onze de départ monégasque ? C'est normal. Même l'AS Monaco, qui d'habitude propose une vidéo des joueurs, ne tweete qu'un simple texte.

: Gros enjeu pour le PSG ce soir : le club a l'occasion d'accéder en finale, et donc espérer dépasser le rival marseilais au nombre de victoires dans la compétition (10 chacun). L'entraîneur Unai Emery doit lui gagner tous les trophées nationaux pour espérer rester au club après l'humiliation de Barcelone.

: Sur les sites de paris sportifs, la cote de l'ASM est au-dessus de 10. Celle du PSG à 1,3...

: Leonardo Jardim n'a pas le droit de chambouler entièrement son effectif : il est obligé de faire figurer sur la feuille de match au moins sept joueurs ayant pris part à l'une des deux dernières rencontres officielles disputées par son équipe première. Du coup, le club a rappelé en catastrophe Fabinho qui ne figurait pas dans la première version du groupe monégasque, pour être dans les clous et ne pas prendre le risque de perdre la rencontre sur tapis vert.

: Les supporters parisiens non plus ne se sont pas bousculés pour cette affiche de gala. On trouvait encore des places à prix cassé ces derniers jours.

: Les supporters monégasques, traditionnellement nombreux à l'extérieur, ne se sont pas tous mobilisés pour cette affiche. "Le coach a décidé de faire l'impasse, nous aussi", me confiait Patrick Zieba, président des Muneg'OC, les supporters monégasques dans le sud-ouest.