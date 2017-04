DIRECT. Finale de la Coupe de la Ligue : regardez le choc au sommet entre Monaco et le PSG

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: C'est Tony Estanguet, figure de proue de la candidature de Paris 2024, qui apporte le trophée.





: Beaucoup de supporters ne sont toujours pas rentrés dans le stade. L'accès au Parc OL s'avère difficile dès qu'il y a une belle affluence.

: La Coupe de la Ligue, ce Super Bowl français, sur un air de Daft Punk. Rappelons que l'année dernière, c'est un mini-concert de Maître Gims qui avait animé l'avant-match.





: @Plouf Ma camarade Julie Rasplus, après une longue réflexion, mise sur un 4-2 pour Monaco. Christophe Rauzy voit aussi les Monégasques s'imposer 2-1 après prolongation (donc des heures sup pour moi).



Je tente le contre-pied en pariant sur le PSG, qui l'emporterait sur un 2-0 net et sans bavure.

: Quels sont les pronostics de la rédaction ?

: Les compositions des deux équipes sont tombées. A noter côté parisien la titularisation du jeune Presnel Kimpembe (qui avait éteint Messi contre le Barça au match aller). Côté monégasque, toujours pas de Falcao, forfait, mais la doublette Germain-Mbappé devant.

: Sur France 2 et en vidéo ici-même ! La rencontre est également diffusée sur Canal +.

: Sur quelle chaîne ce soir ?

: Un succès parisien pourrait ôter un record à l'OM : le club phocéen et celui de la capitale sont les seuls à avoir gagné trois fois d'affilée la compétition. Sauf que dans le cas du PSG, la série est en cours.

: A noter que Lille a ouvert le score par Nicolas de Préville au retour des vestiaires, mais que la rencontre est interrompue depuis quelques minutes : un des pylônes électriques s'est arrêté.

: Une banderole déployée à Bastia ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Les supporters du groupe Bastia 1905 ont rendu hommage à Eder, l'attaquant lillois auteur du but qui a fait chuter la France en finale de l'Euro. "Eder, la France t'enc..., ici on t'adule".

: Si comme moi vous ignoriez que la mascotte de Monaco était un éléphant... Ce tweet nous permet d'avoir des nouvelles de Germain le Lynx, mascotte du PSG placardisée depuis quelques années...

: Il est 20 heures, le moment de jeter un oeil à l'actualité de la soirée :



Le gouvernement annonce une enveloppe d'un milliard d'euros pour régler le conflit social dans la région..



Meeting à forte connotation marseillaise pour Emmanuel Macron, en visite dans la cité phocéenne : référence à l'OM, à IAM, et un "on craint dégun" du plus bel effet. En voici les meilleurs moments.



Une explosion accidentelle a fait au moins 19 blessés, dont quatre graves, lors du carnaval de la Villepinte (Seine-Saint-Denis). La mise à feu d'un bonhomme en bois a provoqué l'accident.



H-1 avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco. Si l'affiche est belle, la compétition, elle, ne fait rêver personne depuis 22 ans. Mais pourquoi n'a-t-elle pas été supprimée ?

: C'est la pause à Bastia, et les Corses et Lille se quittent sur un score nul et vierge (0-0) au terme de 45 minutes où il ne s'est absolument rien passé.

: Quand il n'y a plus de foot, il y en a encore. Un petit match de Ligue 1, Bastia-Lille, en apéritif du choc PSG-Monaco en finale de la Coupe de la Ligue.

: Des sifflets tombent des travées du Vélodrome, où l'concède un nul laborieux face à Dijon (1-1). La 5e place des Marseillais ne tient plus qu'à un fil, en attendant Bordeaux-Nice demain soir.

: Du beau linge attendu pour la finale de la Coupe de la Ligue, ce soir : le président François Hollande, le plus célèbre des supporters du PSG Nicolas Sarkozy, la plus lyonnaise des ministres Najat Vallaud-Belkacem (le match a lieu au Parc OL), sans oublier le prince Albert de Monaco.

: : Le PSG rachète la seule Coupe de la Ligue (perdue en 2000) au FCGueugnon !! https://twitter.com/FCGueugnon_Off/status/848098705156780032

: L'OM vient de frapper le poteau, après une action confuse conclue par le tibia de Florian Thauvin. Les Olympiens ne sont vraiment pas vernis cet après-midi. , 55e.

: Egalisation pour l', grâce à un coup franc magique de Dimitri Payet dans l'axe, aux 30 mètres. Les Marseillais reviennent dans le match ! désormais face à Dijon, et il reste 40 minutes pour forcer la décision.

: Il est 18 heures, on fait le point sur l'actualité de cette fin d'après-midi.



: "On est sur un match typique de l'OM, donc ça ne me surprendrait pas qu'on prenne un but juste avant la mi-temps", me confiait mon camarade Vincent Matalon, alors que Dijon obtenait un corner dans les arrêts de jeu.





Que croyez-vous qu'il arriva ? But contre-son-camp du défenseur olympien Sertic, qui permet aux Bourguignons de réussir (pour l'instant) le gros coup de l'après-midi. pour Dijon, 47e.

: Le public du Vélodrome gronde quand l'arbitre refuse un penalty aux Olympiens. Pourtant, la frappe de Dimitri Payet qui partait bien est déviée dans la surface par une main dijonnaise... L'homme en noir indique qu'il s'agissait d'une main de protection, et laisse jouer, à la grande fureur du banc marseillais. Toujours dans ce match qui ne décolle pas, à la demi-heure de jeu.

: Le temps de digérer la déception de la défaite lensoise contre Brest, et place à la Ligue 1 avec OM-Dijon. Payet sur le terrain, Macron dans les tribunes et mon camarade Vincent Matalon qui se croit dans le virage nord du Vélodrome, l'ambiance est assurée ! après quelques minutes de jeu.

: (Petite) consolation pour les Lensois, le classement de la L2 est toujours aussi serré :



1- Brest 55 points

2- Lens 52

3- Troyes 50

4- Reims 49

5- Strasbourg 49

: Le choc au sommet de la Ligue 2 a trouvé son vainqueur, et c'est le Stade Brestois qui s'impose chez le rival lensois . Comme souvent, les Sang et Or ont déjoué devant leur public. Et les Bretons, très solides derrière, ont placé un dernier contre meurtrier.

: @Suzanne Merci ! C'est un peu dur de suivre le reste de l'actu, mais je tiens bon ! Toujours 1-0 pour Brest à un quart d'heure de la fin.







: Bonjour Pierre ! Quelques encouragements pour vous, en espérant que Lens va marquer au moins un but, voire plus, face à Brest.(de la part d'une fidèle supportrice de Reims.)