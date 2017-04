Coupe de la Ligue : des supporters parisiens arrachent des sièges et saccagent les toilettes du Parc OL

La fête et le beau jeu ont été émaillés de dégradations, à Lyon. Des dégâts ont été constatés dans une tribune du Parc OL, théâtre de la finale de la Coupe de la Ligue, samedi 1er avril, entre le PSG et Monaco (4-1). Selon Le Figaro, plusieurs sièges ont ainsi été brûlés et arrachés. Dans les toilettes, des tags et des autocollants ont été placardés. Un WC a même été détruit.

D'après le quotidien, ces dégradations sont l'œuvre de certains supporters parisiens qui étaient installés dans le secteur du virage nord, généralement réservé aux Bad Gones lors des matches des Lyonnais. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos de ces dégradations ont été postées.

Jusqu'à dans les sanitaires !!! C'est du grand n'importe quoi !!!! A post shared by ICI C'EST LYON (@icicestlyon69) on Apr 1, 2017 at 3:51pm PDT

Est ce bien normal de détruire ainsi au @ParcOL ? Y a vraiment des comportements humains (?) que je ne comprendrais jamais... dégoût! @OL pic.twitter.com/jWSyCu8Gx4 — JAY EDWARD (@EDWARDJAY73) 1 avril 2017

Une facture de 100 000 euros pour le PSG ?

"Nous avons procédé à un état des lieux entrant, nous en ferons un sortant et la facture sera présentée à la Ligue qui la fera passer au PSG", a réagi Xavier Pierrot, le Stadium manager de l'OL, sur RMC. Elle pourrait être lourde. Selon Europe 1, le club indique que les dégâts pourraient dépasser les 100 000 euros.

Dans un communiqué publié au lendemain de la finale remportée par les Parisiens, la Ligue de football professionnelle (LFP) a condamné ces "actes de vandalisme commis (...) par une partie des supporters du PSG". "Ces événements ont terni la très grande réussite sportive et populaire de cette première finale délocalisée", estime la Ligue, précisant que le PSG devra donc "rembourser l’intégralité des très importants dégâts occasionnés".

Le communiqué indique également que "dès jeudi prochain, la Commission de discipline de la LFP se saisira du dossier pour envisager les suites à donner à ces regrettables incidents".