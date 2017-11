Patrice Evra mis à pied par l'OM après son agression sur un supporter marseillais

L'Olympique de Marseille a annoncé, vendredi 3 novembre, avoir mis à pied Patrice Evra, au lendemain de son violent geste sur un supporter marseillais avant le match entre Guimaraes et Marseille, jeudi soir, pendant l'échauffement. "Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, a rencontré Patrice Evra ce jour et lui a signifié sa mise à pied avec effet immédiat et sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire", indique le club dans un communiqué.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille



Le club regrette cependant que le "comportement inacceptable de la part d’une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l’encontre du joueur", pendant que le joueur s'entraînait avec ses coéquipiers. "En tant que joueur professionnel et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d’une manière aussi inappropriée", poursuit le club.

L'Olympique de Marseille affirme poursuivre son enquête et dit vouloir "utiliser tous les moyens de droit à sa disposition à l’encontre d’individus qui, sous couvert de leur passion pour l’OM, mettent en danger sa réputation en pénétrant sur le terrain et en injuriant un joueur au lieu de le soutenir".