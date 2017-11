L'OM annonce la fin du contrat de Patrice Evra d'un "commun accord" après son coup de pied contre un supporter

Vers une fin de carrière ? L'OM a annoncé, vendredi 10 novembre, la fin du contrat de Patrice Evra d'un "commun accord". Le footballeur de 36 ans avait créé un scandale en mettant un coup de pied spectaculaire, jeudi 2 novembre, à un supporter de l'OM avant un match face à Guimaraes (Portugal).

"Il a commis l’irréparable en répondant à des provocations indignes d’une poignée d’individus, raconte le club dans un communiqué. Toutefois, rien, dans le fond et surtout dans la forme, ne justifiait un tel dérapage surtout de la part d’un joueur cadre aussi expérimenté dont l’attitude sur le terrain et en dehors doit inspirer les plus jeunes."

Quelques minutes plus tôt, l'UEFA a annoncé la suspension du défenseur de toutes les compétitions européennes jusqu'au 30 juin 2018. En plus de cette suspension, Patrice Evra écope d'une amende de 10 000 euros. De son côté, l'Olympique de Marseille est condamné à 25 000 euros d'amende.