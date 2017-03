Mine, Ballon d'or et business... Trois choses à savoir sur Raymond Kopa, la légende du football français mort à 85 ans

La première légende du football français n'est plus. Raymond Kopa, vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid (1957, 1958, 1959) et Ballon d'or en 1958, est mort, vendredi 3 mars, à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie, ont annoncé ses proches.

Franceinfo revient sur son parcours hors normes.

Un mineur du nord de la France

De son vrai nom Raymond Kopaszewski, ce milieu de terrain offensif est né le 13 octobre 1931 à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais) dans une famille de mineurs d'origine polonaise. C'est à la mine de la commune qu'il commence sa vie professionnelle, à 14 ans, comme il le racontait dans un livre cité par La Voix du Nord : "Moi, je fus dirigé vers la fosse 2 par un petit matin blême…"

L'adolescent travaille deux ans et demi dans la mine, où il y laisse un doigt, emporté par un accident en 1947. "J'aurais pu perdre les cinq. (...) Le football, heureusement qu'il était là", racontait-il en 2015 à L'Equipe. Le concours du jeune footballeur, en 1949, va le sortir de la fosse. Raymon Kopa tape dans l'œil du SCO d'Angers, qui le recrute dans la foulée. Il portera le maillot angevin en deuxième division jusqu'en 1951, avant de rejoindre le grand club français de l'époque, le Stade de Reims.

Le premier Ballon d'or français

Après deux titres de champion de France, Raymond Kopa est l'un des premiers Français à poursuivre sa carrière à l'étranger, en 1956. Un match époustouflant avec les Bleus contre l'Espagne - qui lui vaudra le surnom de "Napoléon" dans la presse internationale - lui permet de taper dans l'œil du meilleur club européen de l'époque, le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskas.

Sous le maillot blanc du Real, il remporte trois Coupes d'Europe des clubs champions (1957, 1958 et 1959) et devient le premier Français lauréat du Ballon d'or (1957). Le club madrilène a salué, vendredi, "l'une des grandes étoiles de son époque", "un joueur à la technique exquise".

Raymond Kopa, joueur du Real Madrid entre 1956 et 1959, est décédé.https://t.co/hPAkZCmpIf#RealMadrid pic.twitter.com/9hvr1As2ro — Real Madrid C.F. (@realmadridfra) 3 mars 2017

Cette période constitue l'apogée de sa carrière, puisqu'il se hisse en demi-finales de la Coupe du monde 1958 avec l'équipe de France.

Un pionnier du football business

Première star du football français, Raymond Kopa a toujours défendu ferment ses intérêts financiers. Il a compris très tôt que sa popularité et son talent pouvaient se monnayer. "C'est ainsi que Raymond Kopa — photo et paraphe à l'appui — 'apprécie particulièrement' certaine marque de biscuits, 'ne porte' que les vêtements et sous-vêtements untel, et 'n'utilise', pour faire valoir ses talents de footballeur, que les chaussures et ballons xyz... Et il ne cache pas qu'il aimerait voir s'agrandir encore ce champ d'action... publicitaire !", raconte L'Equipe dans un portrait publié en 1955. Une marque de chaussures est même lancée en 1954.

En 1963, il engage un bras de fer avec la Ligue nationale de football pour dénoncer ces contrats qui font des joueurs la propriété des clubs. "Aujourd'hui, en plein XXe siècle, le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu'on lui demande son avis", dénonce-t-il dans France dimanche, un entretien cité dans le livre Les footballeurs professionnels des années trente à nos jours. A la fin de sa carrière, il décide de lancer l'équipementier sportif Kopa, pour lequel il travaille jusqu'en 1991.