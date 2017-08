Mexique : un tigre baptisé "Gignac" en l'honneur de l'attaquant français

C'est une jolie preuve de la popularité d'André-Pierre Gignac au Mexique. Un bébé tigre du Bengale a été baptisé "Gignac", en l'honneur de l'attaquant français du club de football des Tigres de Monterrey, ont annoncé les autorités de l'Etat mexicain du Nuevo Leon, lundi 14 août.

Quelque 3 000 écoliers avaient été invités à voter pour choisir le nom de l'animal, le premier tigre du Bengale né dans un zoo du Nuevo Leon. Avec plus de 700 votes, le nom de "Gignac" a été préféré à ceux de "Byako" et "Raja", a précisé Edgar Acosta, directeur du service des parcs et forêts de cet Etat du nord du Mexique.

André-Pierre Gignac, ancien attaquant de Toulouse et de l'Olympique de Marseille, "est très heureux et très fier que les enfants aient pensé à lui et l'aient ainsi distingué", a assuré Edgar Acosta. L'attaquant tricolore a rejoint les Tigres de Monterrey en 2015. Depuis son arrivée au Mexique, le Français a inscrit 54 buts en 86 matchs.