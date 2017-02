Football : Marcelo Bielsa entraînera Lille à partir du 1er juillet

"El Loco" motive les joueurs. Entraîneur fantasque et courtisé, Marcelo Bielsa prendra les commandes de Lille à partir du 1er juillet, annonce le club de football nordiste, dimanche 19 février. "Le Losc et l’entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain", précise le communiqué.

Passi, son ancien adjoint, chargé d'assurer le maintien cette saison

L'arrivée de l'ancien entraîneur de l'OM est une signature de poids, alors que Lille végète cette saison en fin de classement. "Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde, estime Marc Ingla, le directeur général du club lillois. Etre parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club".

Cette semaine, le Losc a nommé Franck Passi, l'ancien adjoint de Marcelo Bielsa à Marseille, au poste d'entraîneur pour la saison en cours. C'est donc confirmé. Cette signature préparait bien l'arrivée de l'entraîneur argentin, qui retrouvera la Ligue 1.