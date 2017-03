Ligue Europa : Lyon se hisse en quart de finale en sortant l'AS Rome (1-2, 4-2 à l'aller)

Le match a été tendu jusqu'au bout mais les Lyonnais l'ont fait. L'OL a battu jeudi 16 mars l'AS Rome lors des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, grâce à un but de Mouctar Diakhaby (16e). Malgré deux buts de Kevin Strootman (18e), Lucas Tousart contre son camp (60e), les Romains n'ont pas réussi à renverser la tendance.

Lors du match aller, les Lyonnais avaient su s'imposer face aux Italiens, en ne maîtrisant leur sujet qu'en seconde période (4-2). Au final, les 4e de Ligue 1 ont sorti les 2es de Série A en ne dominant que 45 minutes sur les 180 de la double confrontation.

La Roma a été meilleure trois mi-temps sur quatre, mais une suffit à l'#OL. Prendre 4 buts à l'aller c'est interdit. Nouvelle désillusion. — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 16 mars 2017

Pas de "remontada" pour la Roma

Lors de ce match retour, les Lyonnais ont fait le plus dur au quart d'heure de jeu, en ouvrant le score grâce à une tête de leur défenseur-buteur Mouctar Diakhaby. Rome avait beau égaliser dans la foulée par Strootman, multiplier les occasions et toucher les montants, les Italiens n'ont pas su mettre le feu assez souvent dans la surface lyonnaise pour profiter des errements d'une arrière-garde loin d'être souveraine.

Le deuxième but, inscrit par le malheureux Lyonnais Tousart contre son camp à l'heure de jeu aurait pu lancer les Romains sur la voie de la "remontada", en vogue cette année en coupe d'Europe. Il n'en a rien été, grâce à un excellent Anthony Lopes dans les buts de l'OL, auteur d'une demi-douzaine de parades décisives. "A la fin, je ne tenais plus en place", confiait Mathieu Valbuena sur beIN Sports. "On a fait un grand match, pas techniquement, mais au niveau de l'état d'esprit."

Avec ce succès, l'OL se hisse en quarts de finale de la Ligue Europa, une compétition plus à sa portée que la grande Ligue des champions. Sur sa route, il reste encore des cadors comme Manchester United ou des vieilles gloires comme l'Ajax Amsterdam et Anderlecht. Mais les Lyonnais ne donnent pas l'impression d'évoluer deux crans en-dessous de ces équipes.