Ligue Europa : Lyon affrontera le club turc du Besiktas en quart de finale

L'Olympique lyonnais affrontera le club turc du Besiktas en quart de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort a été réalisé au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), vendredi 17 mars. Les matchs auront lieu les 13 (aller) et 20 avril (retour). Les Lyonnais recevront les turcs au match aller, et se déplaceront en Turquie, pour un match retour qui s'annonce d'ores et déjà bouillant.

Le Manchester United de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic, grand favori de la compétition, a hérité d'un adversaire réputé facile en quarts de finale de l'Europa League avec Anderlecht. Les autres affiches seront Ajax Amsterdam - Schalke et Celta Vigo-Genk.

Face aux clubs turcs, l'OL a peu d'expérience, note L'Equipe. En 1991-1992, au deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, il avait été éliminé par Trabzonspor (3-4, 1-4). Même chose en 2002-2003, en 16es de finale de la C3, face à Denizlispor (0-0, 0-1). Mais les joueurs de Jean-Michel Aulas avaient été plus heureux face à Fenerbahçe à deux reprises, en phase de groupes de la Ligue des champions (2001-2002 et 2004-2005).