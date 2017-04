DIRECT. Ligue Europa : après des bagarres entre supporters, le match Lyon-Besiktas a débuté avec 45 minutes de retard

Ce qu'il faut savoir

Plus de peur que de mal. Après l'envahissement de la pelouse et des heurts entre supporters, le match entre Lyon et Besiktas a débuté, jeudi 13 avril, avec 45 minutes de retard. Classée à haut risque, cette rencontre compte pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Un match à haut risque. La rencontre était placé au niveau maximum de risque (4 sur 4) par les autorités françaises.

Des incidents avant la rencontre. A l'arrivée des supporters au stade, de premières bagarres ont éclaté entre supporters. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Un stadier a été blessé.

Des projectiles venus du troisième étage. Selon plusieurs témoignages (ici et là), des pétards et des fusées ont été lancés par les supporters turcs depuis le dernie étage du stade sur les Lyonnais situés en contrebas. Ces derniers ont fuit sur la pelouse, retardant le coup d'envoi.