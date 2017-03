Ligue des champions : Le Barça ouvre le score d'entrée de jeu contre le PSG (1-0)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Unaï Emery se montre assez nerveux sur son banc, et sort souvent de sa zone technique. Pas forcément la meilleure manière de transmettre la sérénité nécessaire à son équipe. Johan Cruyff avait porté des électrodes au coeur lors d'un match de Coupe d'Europe contre Kiev peu après une opération. Son Barça s'était qualifié à la dernière minute, mais son encéphalogramme, diffusé en direct à la télévision, n'avait pas bougé. La zénitude.

: Dortmund a fait de même contre Benfica. Ouverture du score à la 4ème pour le Borussia.

: Frappe de Neymar aux 16 mètres qui frôle le montant de Kevin Trapp. La tension cardiaque des supporters parisiens a encore grimpé d'un cran. , 18e.

: Les joueurs du PSG ont oublié de prendre leur tisane anti-stress avant le match... Festival de maladresses et de fautes stupides pour l'instant, on n'est pas encore en 1/4 ! Chérie, je sais c'est le 8 mars, mais pourrais-tu - STP - me faire une tisane, promis, demain c'est mon tour 😁

: Coup franc tiré par Messi à 25 mètres. "S'il le met, c'est fini", lâche un journaliste de la rédaction, pessimiste. Le ballon file hors du cadre. , 15e.







: Le PSG tente une incursion dans le camp catalan, et ça se termine sur un corner. Le ballon est dévié de la main par Javier Mascherano, mais son geste n'est pas volontaire. Les supporters parisiens respirent (un peu). 1-0 pour le Barça, 11e.

: Ce début de match est un copié-collé de ce qu'a infligé Naples au Real Madrid hier. Les Italiens avaient eu les ressources pour presser à la gorge les Espagnols pendant une mi-temps.

: 4e minute, Blaise Matuidi écope d'un carton jaune. Début de match très très compliqué des Parisiens.

: Et but d'entrée de jeu pour le Barça, après deux minutes de jeu ! Un mauvais dégagement, le gardien Trapp qui ne sort pas, Luis Suarez qui s'infiltre et qui glisse une tête sous la barre ! C'est le pire départ possible pour les Parisiens ! 1-0 pour le Barça, 2e.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné. Barça-PSG 0-0.

: L'arbitre allemand Deniz Aytekin a été choisi pour diriger la rencontre. Avec lui, le PSG n'a jamais perdu.

: 80 000 drapeaux déployés, un tifo qui couvre un virage, l'hymne du Barça chanté à pleins poumons. Ambiance soirée de gala au Camp Nou, à quelques minutes du coup d'envoi.

: Le Barça, c'est 3,6 buts de moyenne par match, toutes compétitions confondues. C'est impressionnant… mais ça ne suffirait pas à éliminer le PSG ! D'où la petite phrase de Luis Enrique en conférence de presse : "S'ils nous ont marqué quatre buts, nous pouvons leur en marquer six."



Le PSG version qatarie n'a jamais encaissé une telle fessée.

: Le défenseur brésilien du PSG Marquinhos compte déjà 58 matchs de Ligue des champions, à 22 ans seulement. C'est le Parisien le plus expérimenté dans l'équipe alignée ce soir par Unaï Emery (Angel Di Maria, sur le banc, en compte 62).

: Pronostic ou souhait, j'ai parfois du mal à dissocier les deux : 3-2 pour le PSG 😍. Allez Paris !

: Bonsoir Pierre, et le Fc Metz ? On oublie trop la fabuleuse victoire en coupe d'Europe contre le grand Barcelone après avoir pris une raclée au match aller. D'autan plus que les espagnols venaient d'inaugurer le Camp Nou cette année là. Sinon, je pronostique une victoire du Barça 4 a 1. Bonne soirée.

: Un de nos internautes parisien prédit un succès parisien (logique). En revanche, un Messin nous pronostique une chaude soirée.

: Dans mon papier "remontada mode d'emploi", je vous racontais que la bonne méthode pour s'appuyer sur le public était d'ouvrir très tôt les portes du stade. Ce que Naples a fait avec brio hier, en ouvrant les portes du stade à 15 heures, quand les écoles et les universités ont fermé. On ne sent pas le même enthousiasme ce soir au Camp Nou.









: 4 500 supporters parisiens seront présents au Camp Nou. Et on n'entendait qu'eux aux abords du stade.

: Les titres de la presse catalane : "Mision (Im)posible" pour le Mundo Deportivo, quand Sport veut croire que "cette nuit peut entrer dans l'histoire." La presse madrilène est plus narquoise, comme As : "Le Barça s''illusionne avec la remontada."











: L'UEFA tend à harmoniser la taille des pelouses, mais les règles du Board sont assez floues sur la dimension des terrains. Désormais, pour obtenir le grade 4 sur l'échelle de l'UEFA, et pouvoir accueillir des finales européennes, la taille du terrain est imposée : 105x68.

: Petite question bête, mais n'y a t'il pas une taille réglementaire pour la pelouse à ce niveau?? Comment celle du Camp Nou pourrait, ou non, être plus grande qu'ailleurs?

: Moi je mets un billet sur la victoire du PSG. Comme à l'aller le Barça a gagné ses précédents matchs avec beaucoup de buts. Comme à l'aller les médias et joueurs du barca sont tres confiants. Comme a l'aller les joueurs parisiens sont concentrés et pas bavards dans la presse... comme à l'aller ils vont gagner.

: un petit 4-2 pour les catalans et quelques sueurs froides

: J'espère une manita mais je vois Paris marquer au moins un but. Allez 7-2 pour le Barça avec un PSG réduit à 10.

: Voici une première salve de vos pronostics. Je vous rejoins dans l'espoir de voir une orgie de buts !

: Pour Javier Pastore, interrogé dans El Pais, la force du PSG et la faiblesse du Barça se situe au milieu de terrain : "Le Barça souffre beaucoup du manque de rythme d'Iniesta et de l'absence de Xavi. Ensemble, ils donnaient une force unique au milieu de terrain. La force de notre équipe se trouve au milieu de terrain. Je pense que toute équipe possédant un milieu de terrain fort est une grande équipe"

: Voilà la composition des deux équipes ! Pas de surprise, avec les compositions annoncées dans la presse.

: Nombre d'adversaires sortant rincés d'une rencontre au Camp Nou affirment que la pelouse barcelonaise est plus grande qu'ailleurs. Ce qui a été vrai par le passé, notamment sous l'ère Cruyff, mais plus maintenant. L'Equipe note que c'est la modeste équipe d'Elche qui a la plus grande pelouse d'Espagne.

: Petit coup d'oeil aux vestiaires des deux équipes, où tout semble en place.

: Du beau monde dans les tribunes du Camp Nou : Manuel Valls, supporter des Catalans, sera dans les tribunes, tout comme Nicolas Sarkozy et Anne Hidalgo, derrière le PSG cette fois.

: @Anonyme Les voici ! Personne n'envisage une remontada, mais Boris Jullien nous prévoit quand même des sueurs froides avec un succès 3-0 des Catalans. Simon Gourmellet les voit gagner 3-1, Hugo Cailloux 2-0 je penche pour un 2-1.





Le plus optimiste d'entre nous, Raphaël Godet, prédit un nul 2-2.

: Quels sont les pronostics de la rédaction pour le match du soir ?

: Bonsoir Camille, bonsoir à tous ! L'ambiance des grands soirs et (un peu) dans la rédaction pour cette très belle affiche entre le Barça et le , après la démonstration parisienne de l'aller !







: Je vois Pierre Godon qui approche, avec son ballon sous le bras, pour commenter Barça-PSG.