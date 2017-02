Ligue des Champions : Monaco s'incline (5-3) contre Manchester City au terme d'un match haletant

Un match qui restera dans les mémoires. Monaco s'est incliné 5-3 sur le terrain de Manchester City, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi 21 février. Les Monégasques ont offert à leur nombreux supporters qui avaient fait le déplacement à l'Etihad Stadium une première heure formidable, avant de craquer en fin de rencontre. Ils menaient 3-2 à la 70e, avant d'encaisser trois buts dans les douze minutes suivantes. L'ASM pourra regretter le penalty manqué par Falcao en début de seconde période, même si le "Tigre" a inscrit un doublé. C'est le co-meilleur buteur de match, avec son homologue de l'attaquant mancunienne, Sergio Agüero. Que retenir de cette formidable partie ? Plein d'enseignements.

[Résumé Vidéo] De la folie et des regrets pour Monaco !

> Le club du Rocher a finalement craqué (5-3) https://t.co/2CJIzZYdY8 #MCIASM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 février 2017

Monaco, c'est toujours trois buts par match

L'attaque monégasque faisait peur à Pep Guardiola, le coach de Manchester City, et le technicien espagnol avait raison de se méfier. La doublette Mbappé-Falcao a semé la panique dans la couteuse, mais lente, défense anglaise. Ce qu'a sanctionné un doublé pour l'attaquant colombien et un but plein de culot pour le jeune attaquant français, que la presse (britannique) estime désormais à 50 millions d'euros minimum. L'addition aurait même pu être plus lourde pour les Citizens, qui ont vu leur gardien Caballero sortir quelques arrêts déterminants, notamment sur un penalty de Falcao. Sans doute le tournant du match. "Ça leur a mis un petit coup derrière la tête", a reconnu le défenseur français de City Bacary Sagna, après la rencontre, sur beIN Sports.

Une défense qui a péché par naïveté

Leonardo Jardim a eu beau écrire une thèse sur l'utilisation des corners pendant l'Euro 96, c'est sur coup de pied arrêté que sa défense a cédé à trois reprises. Notamment sur deux corners avec marquage inexistant au second poteau, encaissés à cinq minutes d'intervalle. Encaisser cinq buts contre un Manchester City qui était privé de son meilleur attaquant du moment (Gabriel Jesus), c'est une contre-performance pour l'ASM, 4e défense de Ligue 1. Le cinquième but, inscrit par Sané semble-t-il hors jeu, sera peut-être celui de trop pour combler le handicap au match retour.

Côté monégasque, on y croit toujours, forcément. "On va préparer le match retour, rien n'est fini", lâchait Fabinho au micro de beIN Sports. Leonardo Jardim pointait la jeunesse de son équipe (24 ans de moyenne d'âge) au sortir du match : "La différence ce soir, c'est aussi la maturité. On a une équipe jeune. Mais ça, c'est le projet de Monaco." Et il faudra aller chercher la qualification sans l'un des rares tauliers de l'équipe, le défenseur central polonais Kamil Glik, suspendu au retour, programmé le 15 mars au stade Louis-II.

Une formidable publicité pour le football

L'ascenseur émotionnel qui monte. Descend. Remonte. Redescend. #LDC — Maxime Dupuis (@maximedupuis) 21 février 2017

Ce match pourrait être résumé en une série de contre-attaques ininterrompues pendant 90 minutes. Pas de patiente construction au mileu de terrain, mais des longs ballons vers les joueurs offensifs lancés comme des fusées. Des erreurs défensives, certes (une erreur de Subasic sur le 2-2 pourra donner des regrets aux Monégasques), mais quelle formidable envie de jouer ! "Je suis sûr que les fans ont adoré ces huit buts et cette qualité en attaque", a reconnu Leonardo Jardim, le coach monégasque. Et ce dans l'ensemble des 8e de finale de la Ligue des champions, où l'on atteint le chiffre ahurissant de 4,8 buts par match.