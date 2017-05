Ligue des Champions : à Nice, les supporters de la Juve prêts pour "le derby" Monaco-Juventus

L’AS Monaco a rendez-vous avec l’histoire ! Mercredi 3 mai, les Monégasques affrontent la Juventus de Turin. Treize ans après sa finale perdue de la Ligue des Champions, la dernière d'un club français, le club du Rocher n'est plus qu'à deux matches du Millenium stadium de Cardiff. C'est là que se tiendra la finale de la grande coupe d’Europe à la fin du mois de mai.

Pour cela, l’AS Monaco doit donc éliminer un voisin, la Juventus de Turin. Les deux clubs sont séparés par deux frontières, française et italienne mais les villes, elles, ne sont qu'à 200 km l'une de l'autre. Ce match est presque un derby. D'autant que les supporters turinois sont nombreux sur la Côte d'Azur.

"C'est un derby"

Le maillot de Michel Platini est fièrement accroché sur le mur de la pizzeria du Mont Boron. Le maillot... de la Juventus bien entendu. L'établissement est le repère des tifosi turinois à Nice. Les soirs de match des Bianconeri, la pizzeria déborde.

Le maître des lieux, Sandro a même le logo de la Juve tatoué sur le bras. C'est dire. "Mon père est supporter de la Juve et mon grand-père l'était déjà, explique-t-il. Il m'a porté au stade à 4 ans donc ça marque. Ma mère était enceinte de ma sœur, donc ma sœur est encore plus pour la Juve. Elle a été baignée dedans direct. Pour nous, qui vivons à Nice, oui c'est un derby. Après, à Turin, ils ne le vivent pas pareil, c'est certain."

"C'est l'année pour la Juve"

Comme beaucoup d’Italiens vivant à Nice, Mimo est supporter des Blancs et noirs depuis tout petit. "C'est l'année pour la Juve", assure ce gérant d'un restaurant dans le centre-ville. Pour lui, son équipe a toutes les chances de remporter le titre, "parce qu'on a vendu Pogba qui était trop jeune pour gagner une Champions League, dit-il. Et on a pris Pjanic et Khedira. Au milieu, il n'y a rien de mieux en ce moment."

Bien que Monaco ait une bonne attaque, la défense de la Juve est trop forte. Pour moi, c'est l'équipe qui va gagner la Champions League. Mimo, supporter de la Juve à Nice à franceinfo

Cela fait 21 ans que Mimo, Sandro et tous les supporters de la Juventus espèrent voir leur équipe soulever à nouveau cette Ligue des Champions.