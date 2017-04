Dortmund-Monaco : ce que l'on sait des explosions près du bus du club allemand

Les faits se sont produits, mardi 11 avril, peu avant la rencontre entre le club allemand de Dortmund et l'équipe de Monaco pour le compte des quarts de finale de la Ligue des champions. Voici ce que l'on sait des trois explosions qui ont touché le bus de l'équipe de football du Borussia Dortmund.

"Le bus s'est mis en route" depuis l'hôtel de l'équipe de football du Borussia Dortmund pour gagner le stade Signal Iduna Park à une dizaine de kilomètres de distance lorsque "trois charges explosives ont détoné", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police locale. La police locale a ensuite précisé dans un communiqué que les explosifs "pourraient avoir été dissimulés dans une haie" et ont détonné au passage du véhicule. "Après l'explosion, nous nous sommes tous baissés dans le bus, ceux qui pouvaient se sont couchés par terre", a raconté le gardien de but suisse de Dortmund, Roman Bürki, à Blick.ch.

La police n'était pas en mesure dans l'immédiat de préciser l'origine des explosions mais, selon des sources proches des services de sécurité citées par l'agence de presse allemande DPA, les autorités du pays n'ont pas à ce stade d'indications sur un acte "terroriste".La police ne parle pas non plus à ce stade d'attentat, mais d'une "attaque grave à l'explosif".

C'est le joueur espagnol de Dortmund, Marc Bartra, qui a été blessé, "il est touché au bras" et a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins, a déclaré le patron du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, à la chaîne de télévision Sky. Il a été soigné sur place par un urgentiste.

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, lui a souhaité un bon rétablissement sur Twitter.

Le quart de finale aller de la Ligue des champions entre Dortmund et Monaco a été reporté au mercredi 12 avril, à 18h45 (heure locale). "La décision a été prise lors d'une réunion au stade entre des représentants de l'UEFA, des deux clubs et des autorités locales", a écrit l'Union européenne de football dans un communiqué.

Sur le compte Twitter du club de Dortmund, les supporters de Monaco ont été remerciés pour leur patience et leur soutien. Le stade a été évacué dans le calme.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J