DIRECT. Ligue des champions : Monaco, très bien parti, mène 2-0 contre Dortmund

: Encore une stat sur le phénoménal Kylian Mbappé... qui a marqué autant de buts qu'Antoine Griezmann dans les matchs couperets de Ligue des champions.

: @Anonyme Pas de but entre les Catalans et les Turinois, malgré le siège des Blaugranas devant le but de Buffon. Les Bianconeri se sont quand même procuré quelques occasions en contre.

: Et le match Barça-Juventus ?

: C'est la pause au stade Louis-II et les Monégasques mènent en costauds face au Borussia.







: Même si on s'enthousiasme devant le jeu formidable déployé par l'ASM, méfiance : l'ASM peut se faire sortir en Ligue des champions, terminer second en championnat et se être battu par le PSG en demi-finale de la Coupe de France.



Ca rappellerait la saison du Bayer Leverkusen en 2002 qui avait perdu trois finales en quelques jours.

: On ne m'enlèvera pas de l'idée que si le match aller n'avait pas eu lieu à peine un jour après un attentat visant les joueurs allemands sa conclusion aurait été bien différente. Le principal pour ces joueurs aujourd'hui n'est peut-être pas le résultat mais peut-être simplement de pouvoir encore jouer un match de foot. Gardons cela à l'esprit..

: Dans les commentaires, @anonyme insiste sur le contexte du match. "Le traumatisme n'est pas évacué", a encore déclaré l'entraîneur de Dortmund Thomas Tuchel avant la rencontre.

: @anonyme Il faut en marquer 4 désormais pour les Allemands (au moins 3 pour arracher une prolongation).

: Combien de buts le Borussia doit-il marquer pour espérer se qualifier maintenant ?

: L'entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, a-t-il trop réfléchi avant ce match, en bouleversant sa composition habituelle pour proposer une équipe surprenante ? Après 20 minutes de jeu, il fait rentrer le feu-follet Ousmane Dembélé, curieusement laissé sur le banc. C'est peut-être déjà trop tard.



pour un Monaco en feu, 25e.

: Rappel des statistiques effarantes de Falcao : 27 titularisations toutes compétitions confondues, 27 buts.

: Formidable contre-attaque monégasque, des combinaisons parfaites, des centres parfaits, et au final, une tête victorieuse de Radamel Falcao ! pour Monaco, début de match fantastique de l'ASM !

: Encore une énorme occasion dans ce match (je ne vous les mets pas toutes) : un coup franc du milieu Nuri Sahin s'écrase sur le poteau. Sur l'action, le gardien monégasque Subasic semblait battu. Chaude alerte pour la défense monégasque, décidément pas très rassurante. pour Monaco toujours au quart d'heure de jeu dans ce match de feu.







: Rappelons que le buteur monégasque Mbappé n'a que 18 ans.

: Sérénité maximale des Monégasques : même une relance contrée du gardien Subasic par un attaquant allemand ne provoque pas de frisson sur l'échine des supporters de l'ASM. pour Monaco, 9e.

: 4 matchs de Ligue des champions pour Mbappé, 4 buts. Et à chaque fois dans un match à élimination directe ! Vous avez dit prodige ?

: 2 minutes, et déjà un but de Kylian Mbappé, qui reprend un mauvais renvoi du gardien suisse Bürki après une frappe de mammouth de Mendy et pousse le ballon au fond des filets ! pour Monaco d'entrée de jeu, le scénario idéal.







: Bonsoir Pierre! Voici mon pronostic:Monaco 2-Dortmund 1.Je compte sur la sagesse de tous les supporters pour que ce soit un excellent match sportif sans aucune violence...

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné. Dernière salve de pronostics (parce qu'après le coup d'envoi, ça ne vaut plus).

: Les 22 joueurs font leur entrée sur la pelouse, la petite musique de la Ligue des champions résonne, bref, le rituel que nous attendions tous !

: Comme attendu, le prince Albert est au rendez-vous en tribune présidentielle. Si vous avez manqué son portrait, à base de méchoui, champagne et jacuzzi, séance de rattrapage par ici.









: Les 3 000 supporters allemands sont chauds bouillants.

: C'est le 54e match des Monégasques depuis le début de la saison, commencée en juillet par un tour préliminaire de Ligue des champion face à Fenerbahçe. L'équipe est apparue très émoussée samedi face à Dijon : "On est l'équipe qui a le plus joué en Europe", constate le coach Leonardo Jardim.

: L'entraîneur du Borussia, Thomas Tuchel, laissera Marc Batra, le défenseur espagnol blessé dans l'attaque du bus, parler dans le vestiaire avant le coup d'envoi.

: Ca ne veut pas dire grand chose, mais ça fait du bien en le lisant : depuis la création de la Ligue des champions, en 1992, les cinq équipes qui ont gagné 3-2 à l'extérieur à l'aller se sont qualifiées.







: Quelques pronostics de nos internautes avant ce choc.

: La sécurité est au coeur des préoccupations avant ce match. 350 policiers ont été déployés pour la rencontre. D'une façon générale, dans ce repaire de milliardaires se trouve le réseau de vidéosurveillance le plus développé au monde. On compte aussi un policier pour cent habitants. Les spectateurs devront aussi présenter leur carte d'identité avant d'entrer au stade.

: Jean-Michel Aulas juge "équitable" la décision de l'UEFA qui, après les incidents de Lyon-Besiktas, a infligé aux deux clubs une suspension de toutes compétitions européennes avec sursis. "On verra si on fait appel", a commenté le président de l'OL. "Il y a eu des débordements et on a eu une part de responsabilité".

: Le coup d'envoi du match sera repoussé de cinq minutes, les Allemands ayant été retardés 20 minutes dans leur bus en attendant le feu vert de la police. Leur hôtel n'était distant que d'un kilomètre du stade.

: @anonyme : L'optimisme est de rigueur : Boris Jullien et Mohamed Belmaaza prédisent un succès 4-2 des Monégasques, je vois un 2-2 avec des sueurs froides, Louis Boy envisage une défaite monégasque qui les qualifierait quand même (1-2). Seul Matar Niang voit les Allemands dans le dernier carré, avec un succès 3-1.



On attend les vôtres dans les commentaires !

: Quels pronostics pour la rédaction ?

: Entre 1 000 et 3 000 Allemands sont attendus, beaucoup accueillis par des Monégasques autour d'une bière et d'un repas, dans le cadre de l'opération #welcomebvbfans. Les supporters de l'ASM ont tenu à rendre la pareille à leurs homologues qui les avaient accueilli la funeste soirée du 11 avril.