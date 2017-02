DIRECT. Ligue des champions : Monaco mène (3-2) contre Manchester City après une heure de jeu

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Egalisation de Manchester City, sur une frappe d'Aguero que n'arrive pas à repousser Danijel Subasic. Le gardien monégasque est fautif sur ce but, car le tir de l'Argentin ne semblait pas particulièrement difficile à arrêter. Monaco, qui a loupé une balle de 3-1, est désormais rattrapé à. On est à l'heure de jeu.

: L'attaquant colombien, qui prend trop de temps pour tirer, envoie une frappe molle stoppée par le gardien citizen Willy Cavallero. Le match n'est pas plié ! pour Monaco, 50e.

: Penalty pour Monaco, quand Falcao, qui tentait de reprendre un centre tendu, est déséquilibré par l'arrière. L'arbitre met 30 bonnes secondes à se décider, mais prend cette décision qui semble justifiée !

: Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse pour on l'espère, 45 nouvelles minutes de folie. Monaco 2 Manchester City 1.







: Relisons cette citation extraite d'une interview de Pep Guardiola à NBC : "Après 90 secondes, disons, 10 ou 15 minutes, je sais déjà ce que l'adversaire va nous proposer et si notre stratégie va fonctionner."



On attend toujours la réaction du coach catalan.

: Et pendant ce temps, dans l'autre match de la soirée, l'Atletico Madrid est en train de réduire au silence le Bayer Leverkusen, en Allemagne. à la pause pour les Espagnols, avec notamment un but de Griezmann.

: Une stat qui en dit long : Monaco a réussi à frapper dix fois au but avec seulement 29% de possession du ballon.

: Les joueurs de Manchester City sont ramenés au vestiaire par des sifflets, mais c'est franchement injuste, après une première période de haute volée, où les deux équipes ont attaqué sans relâche. Spectacle merveilleux, et pour ne rien gâcher, Monaco mène 2-1.







: Vous pensiez que PSG-Barça était le match de l'année ? Erreur ! Ce City-Monaco continue sur ses bases échevelées, avec un sauvetage monégasque sur sa ligne après une percée de David Silva ! , 43e.

: Monaco une équipe surprenante chaque saison !

: EXTRAORDINAIRE but de Kylian Mbappé, parti comme une fusée dans le dos de la défense, qui fusille Caballero d'un missile sous la barre ! pour Monaco, à quelques minutes de la pause !!

: Match dingue ! L'attaquant des Citizens Sergio Agüero, qui se retrouve seul face au gardien monégasque Subasic, écope d'un carton jaune pour simulation alors qu'il était tombé dans la surface. Après visionnage de ralentis, c'est bien jugé, mais il faut vraiment que la défense de l'ASM resserre les boulons ! , 35e, mais ça ne va pas en rester là !

: Les observateurs du foot anglais, qui ont vu Falcao traîner son spleen et ses kilos en trop pendant deux ans outre-Manche doivent se demander s'il s'agit bien du même joueur.

: L'égalisation de Monaco, d'une splendide tête plongeante de Falcao !! désormais, c'est un très bon résultat pour les hommes de Jardim, qui n'ont gambergé que six minutes !







: @anonyme A vitesse réelle, c'est très dur de voir si Sterling reprend hors-jeu le centre de Sané. Au ralenti, il y a toujours un doute, mais ce n'est pas flagrant non plus...







: Hors jeu !!!

: Ce qui devait arriver est arrivé, Raheem Sterling, l'ailier des Citizens ouvre le score sur une nouvelle action où la défense monégasque a été prise de vitesse. pour , 26e.

: Signalons au passage que la charnière centrale monégasque, Glik-Raggi, n'a joué que 90 minutes ensemble avant cette rencontre. C'était contre Metz (victoire 5-0), un adversaire d'un calibre bien inférieur aux Citizens.

: Les centres dangereux s'enchaînent devant la surface monégasque, avec des reprises contrées, des têtes ratées d'un rien... De quoi donner des cheveux blancs aux supporters de l'ASM. , 25e.







: Oublié au second poteau, Kamil Glik se retrouve seul à deux mètres du but sur un corner, mais manque sa tête et l'expédie à l'extérieur du cadre. C'est la plus belle occasion monégasque pour l'instant, dans ce match haletant. , 20e.

: Le démarrage de Kyllian Mbappé qui met dans le vent à chaque fois la défense des Citizens, allégorie.







: Début de match très spectaculaire et haletant avec des défenses qui donnent déjà des signes de faiblesses, mais il y a toujours un pied ou une jambe pour empêcher une frappe de partir. , 15e.

: Aïe, aïe, aïe, Kamil Glik se rend coupable d'une grosse faute sur David Silva, lancé en contre-attaque. Carton jaune pour le défenseur polonais de l'ASM, qui sera suspendu au match retour. , 9e.

: Manchester City a aligné trois ans de suite près de 50 millions d'euros pour un défenseur central (Mangala, Otamendi et l'an passé Stones). Aucun n'a vraiment trouvé grâce aux yeux de Guardiola, qui prépare le mercato dans ce secteur.

: Première chaude alerte sur le but de l'AS Monaco, sur un contre de Manchester City. Percée de De Bruyne, relais de Touré, et Sterling dans la profondeur (mais hors-jeu). , 3e.

: A domicile, Manchester City, c'est du solide, avec une série de 8 matchs sans défaite et 5 buts encaissés sur cette période. A noter, un succès probant contre le Barça (3-1) cet automne.

: Le coup d'envoi du match vient d'être donné ! Ne cherchez pas le président de Manchester City dans les tribunes, le cheikh Mansour ne s'est rendu qu'une seule fois à l'Etihad Stadium en huit ans, pour assister à une victoire contre Liverpool en 2010.



entre Manchester City et Monaco.

: Hymne copieusement sifflé par les supporters des Citizens, qui ne pardonnent pas à l'UEFA d'avoir sanctionné le club par le passé.

: A vos marques, prêts, partez : le créateur de l'hymne de la Ligue des champions l'a conçu pour que les fans sur canapé aient le temps d'une dernière pause pipi. Vous avez une minute.

: Mauvaise nouvelle pour les fans parisiens. Le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la venue des supporters du PSG à Marseille, dimanche, pour le choc contre l'OM. Ils devaient à l'origine être 500 à assister à la rencontre, précise L'Equipe.

: Espérons qu'on continue sur l'excellente moyenne de buts de ces 8es de finale de la Ligue des champions, cru 2016-17, avec 15 buts lors des 4 premières rencontres, soit la moyenne de 3,75 par match.







: Saviez-vous que Manchester City compte une coupe d'Europe à son palmarès ? Une victoire en Coupe des Coupes en 1970, qui s'est déroulée dans un stade sans toit, sous un déluge. "Aucun spectateur n'a gardé un bon souvenir de ce match", sourit Francis Lee, légendaire attaquant du club, dans L'Equipe.

: C'est dur chez les supporters monégasques, qui font une soirée pizza-anxiolytiques.

: C'est quoi votre définition de la vieillesse ? Mal au dos, des rhumatismes, etc ? Pour Pep Guardiola (46 ans), ça n'a rien à voir. "Quand j'étais plus jeune, j'étais capable de regarder à la suite les six derniers matchs de notre adversaire. Aujourd'hui, j'ai vieilli."

: La moyenne d'âge de l'équipe-type de Monaco : 24 ans et demi. Et heureusement que les papys trentenaires Subasic et Falcao sont là pour faire remonter la moyenne ! C'est la troisième équipe la plus jeune du championnat, dirigée par le deuxième coach le plus jeune. Vous avez dit classe biberon ?

: Bon, ce n'est pas mon équipe "de coeur", mais ce soir on se range derrière la bannière bleu-blanc-rouge (ou presque puisque Monaco, la principauté, c'est rouge et blanc 😊). Malgré mon soutien, 2-1 pour Manchester.

: Moi je dis 3-0 pour Monaco, ils sont vraiment au dessus je trouve

: Des raisons d'y croire (et vous êtes nombreux à y croire dans les commentaires) : Monaco a remporté 10 de ses 18 matches contre les clubs anglais en coupe d'Europe, pour 4 nuls et autant de défaites. En matchs à élimination directe, l'ASM s'est offert le scalp de Chelsea, d'Arsenal et de Manchester United.

: Je vous propose de méditer sur cette phrase du pape Jean-Paul II, la devise du défenseur polonais de l'ASM Kamil Glik : "hier ne t'appartient plus, demain est incertain, aujourd'hui est ce qui compte". Surtout quand aujourd'hui est un 8e de finale aller de la Ligue des champions.

: On attend plus de 1000 supporters monégasques sur les 55 000 de l'Etihad Stadium, ce qui n'est pas mal du tout, pour un club dont le stade sonne creux à domicile.

: Les supporters reprochent aussi à Guardiola, trop cérébral, de ne pas avoir montré d'attachement particulier au maillot. Ses proches l'assurent : il est là pour longtemps : la preuve, il a fait faire des travaux dans son appartement.











