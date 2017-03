DIRECT. Ligue des champions : suivez le 8e de finale retour entre Monaco et Manchester City

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Magnifique photo aérienne du stade Louis-II, illuminé par les projecteurs, à une demi-heure du coup d'envoi.

: De nombreux supporters monégasques n'habitent pas en Principauté. Alors même si le club fait un effort sur les tarifs (2 euros la place contre Nantes), le déplacement chiffre quand même à 150 euros pour les amoureux parisiens du club monégasque. "On est beaucoup à supporter le club mais à ne pas avoir les moyens de se rendre en principauté tous les week-ends ", constate un supporter expatrié sur 20minutes.fr.

: 16 000 personnes sont attendues à Louis-II ce soir, donc 1 500 supporters anglais. Le record, 20 000 spectateurs pour un match contre la Sampdoria de Gênes en 1990, tient toujours. Parmi les VIP, l'acteur anglais Jude Law et le pilote de F1 brésilien Felipe Massa sont attendus.

: Bernardo Silva a pour film préféré Peter Pan, le surnom de Kylian Mbappé est "Razmoket", autant vous dire que l'effectif monégasque est juvénile, avec 8 joueurs de moins de 24 ans dans l'équipe type.







: La composition monégasque vient de tomber. Comme attendu, le duo Germain-Mbappé aura la lourde tâche de faire oublier l'absence de Falcao à la pointe de l'attaque.

: John Stones, le défenseur central que City a acheté 55 millions d'euros, fait plus trembler son coach que les attaquants adverses par ses relances ratées : "Mon niveau a baissé et j'ai fait quelques erreurs stupides."

: On dispose de la composition de Manchester City, concoctée par Pep Guardiola, avec une défense qui a l'air un rien légère, et un milieu de terrain très offensif !

: Gros coup dur pour l'AS Monaco : l'attaquant Falcao, qui revenait de blessure, déclare forfait. L'équipe monégasque devrait aligner le duo Mbappé-Germain en attaque.

: On ne dispose que de cinq cas de figure dans l'histoire des coupes d'Europe où le match aller s'est fini sur un score de 5-3. Deux fois, l'équipe battue à l'aller a renversé la vapeur.

: @Suzanne Il faut que l'ASM remonte un handicap de deux buts après le 3-5 concédé à l'aller. Concrètement, 2-0, 3-1 et même 4-2 qualifieraient les Monégasques au bénéfice des buts marqués à l'extérieur.

: Combien de buts Monaco doit-elle marquer pour être qualifiée svp? Merci.

: Depuis cinq ans, seuls quatre pays (Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie) ont réussi à envoyer des clubs dans le dernier carré de la Ligue des champions. Monaco est le dernier club - déjà, oui, en 8e - qui peut encore briser cette hégémonie.

: Le boss de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, est mêlé à une rocambolesque histoire de conspiration où figure aussi Donald Trump. Selon certains, il aurait été un des agents de liaison du Kremlin avec Trump, entre une transaction immobilière suspecte et des rendez-vous dans des aéroports par jet privé interposé.

: La rédaction est divisée, cher @france info. Les irréductibles optimistes : Mohamed Belmaaza, qui voit un 4-1 monégasque, David Perrault et moi-même qui espérons un 3-1, Ilan Caro qui penche pour un 2-0.



D'autres ne laissent aucun espoir aux hommes de Jardim, comme Louis Boy (3-0), Mathieu Dehlinger et Christophe Rauzy (2-1), ce dernier précisant "Monaco éliminé à la dernière minute sur un but de raccroc."

: Quels pronostics pour la rédaction ?

: Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, prévoit lui aussi des buts : "on est capable de refaire le même match offensivement, mais défensivement, il faudra faire plus attention". Et ce sans Kamil Glik, pièce maîtresse de l'arrière-garde monégasque, suspendu.

: En guise de bande-annonce, Pep Guardiola, le coach catalan des Citizens, a vendu du rêve en conférence de presse : "Je suis sûr que ce sera encore un match fantastique. Monaco va attaquer et mon équipe est bâtie pour attaquer. Je dis aux amoureux du foot de s'installer confortablement et de regarder le très beau spectacle."







: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous ! On a vu le plus beau match de ces dix dernières années au match aller, on espère encore monts et merveilles pour le retour de ce Monaco-Manchester City (3-5 à l'aller). Préparez le popcorn, ils s'occupent du spectacle dès 20h45 ! En attendant, on va tâcher de faire monter la pression !







: Monaco va avoir grand besoin de son avant-centre colombien Falcao pour espérer éliminer Manchester City, en 8e de finale de la Ligue des champions, ce soir. L'attaquant n'est pas qu'un redoutable renard des surfaces. Depuis ses 14 ans, il a été vendu en tranches, sous la coupe de fonds d'investissement ou d'agents aux poches pleines, et symbolise, à son corps défendant, les dérives du foot business.







