Ligue des champions : le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale après sa victoire 5-0 face à Anderlecht

Mission accomplie pour le PSG. Les hommes de Unai Emery ont dominé les Belges d'Anderlecht 5-0, sur la pelouse du Parc des Princes (Paris), mardi 31 octobre. Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens conservent la tête de leur groupe B devant le Bayern Munich.

C'était une soirée parfaite pour Paris, qui prolonge son parcours idéal (quatre victoires en quatre matches, 17 buts marqués contre aucun encaissé) avant de recevoir le Celtic le 22 novembre et d'aller le 5 décembre à Munich y défier le Bayern. Soirée parfaite également pour Layvin Kurzawa. Le défenseur a inscrit un triplé. Les deux autres buts ont été l'œuvre de Marco Verratti et de l'incontournable Neymar.

"Nous sommes satisfaits. Nous sommes qualifiés, ce qui était le plus important, mais l'objectif dans ce groupe, c'est de terminer premier et nous avons encore du travail face au Celtic à domicile et contre le Bayern", a estimé le coach parisien Unai Emery.