Sportifs, politiques ou hommes d'Eglise... Ils sont devenus actionnaires de l'En Avant de Guingamp

C'est toujours sur les coups de midi, le dimanche, quand l'église se vide, et qu'il ne reste qu'une poignée de fidèles sur le parvis. La soutane encore sur le dos, le père Francis Morcel vient prendre des nouvelles de l'En Avant de Guingamp (EAG), le club de foot de la ville où il officie depuis dix ans. Il y a une semaine, dimanche 26 février, on ne s'est pas beaucoup attardé sur la défaite de la veille contre Monaco (2-1), "logique face au leader de la Ligue 1". Les paroissiens voulaient surtout savoir s'il allait lui aussi mettre un peu d'argent dans le capital du club. Evidemment qu'il va le faire. "Dans les prochains jours", promet celui qui a droit aux honneurs de la tribune présidentielle quand il se rend au stade du Roudourou.

Le club des Côtes-d'Armor, l'un des plus petits budgets du championnat (26 millions d'euros), a en effet décidé de calquer le modèle des "socios" du FC Barcelone ou du Real Madrid, en proposant à ses supporters de devenir actionnaire. Moyennant une cotisation de 40 euros, chacun bénéficie d'un titre, valable à vie, de "kalon" ("cœur", en breton). L'initiative est une première en France. "Pas la peine d'habiter la commune ou la région pour souscrire, on accueille tout le monde, même les fans des autres équipes", explique-t-on au club.

"Croyant" mais "non pratiquant"

Dans les travées du Roudourou, Francis Morel croise parfois Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier. Lui aussi est un fan de foot, et de l'EAG. Tellement fan qu'il s'est précipité sur son ordinateur, samedi 25 février, dès que l'opération a été officiellement lancée.

@EAGuingamp @Pontifex Bon ... pour le pape, c'est pas sûr ! mais l'évêque de Saint-Brieuc est Kalon depuis hier ! — Mgr Denis MOUTEL (@MgrDenisMOUTEL) 26 février 2017

Sans aller jusqu'à toquer à la porte du Vatican (comme l'indique ce tweet), Denis Moutel pourrait bien faire des émules dans les couloirs du diocèse. "Je trouve la démarche innovante et saine. Ça fait du bien", raconte-t-il à franceinfo, "croyant" mais "non pratiquant" du ballon rond. "C'est fou comme il y a des similitudes entre l'Eglise et le football. C'est à chaque fois une histoire de solidarité, de respect. Et puis, bon, le club s’appelle 'L'En Avant', ce n'est pas anodin."

Une semaine après le lancement, la direction du club a déjà enregistré près de 8 000 souscriptions. C'est-à-dire plus que le nombre d'habitants à Guingamp (7 200). "C'est allé vite, très vite. Beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé."

François Fillon "a d'autres chats à fouetter"

La plupart sont des supporters lambdas, des fidèles du Roudourou de père en fils. Plusieurs personnalités ont aussi mis la main au portefeuille. C'est le cas notamment de Cyril Hanouna, l'animateur de télé, tombé amoureux du club il y a quelques années.

La loge de @Cyrilhanouna est désormais rouge et noir



Toi aussi t'es kalon ?! Merci@Team_EAG @EAGuingamp pic.twitter.com/L5Gu9gwmWk — Fabien Delettres (@FabDelettres) 6 février 2017

Dans la liste, il y a évidemment des élus, comme Philippe Le Goff, le maire socialiste de la ville. "Moi, à partir du moment où l'on parle de Guingamp en bien, ça me plaît. Mais là, c'est autant l'élu que le fan de la première heure qui a souscrit", confie à franceinfo celui qui héritera du numéro 6294.

Au rang des politiques, on a aussi vu apparaître le nom d'Alain Cadec, président du département des Côtes-d’Armor, qui a fait un tir groupé en prenant des parts "pour le petit-fils, le beau-frère et un copain". Proche de François Fillon, il en aurait bien proposé une au candidat de la droite. Mais "là, il a d'autres chats à fouetter".

"On dégage quelque chose de sympathique"

Parmi les centaines et les centaines de noms, on a aussi repéré celui du skipper Jérémie Beyou, arrivé troisième du dernier Vendée Globe. Plus étonnant, des groupes de supporters des Girondins de Bordeaux et de l'AS Monaco ont chacun pris une part, "juste pour saluer l'initiative", explique-t-on au club. "Guingamp, c'est le petit sympa qu'on a dans la classe, mais qui ne devrait pas être là. C'est clair qu'on dégage quelque chose de sympathique."

Les anciennes gloires du club ont aussi été sollicitées. Comme Didier Drogba, passé par les Côtes-d'Armor en 2002-2003, qui devrait souscrire "dans les deux mois". Le club est également en attente d'une réponse de Florent Malouda, aujourd'hui joueur au Delhi Dynamos Football Club, en Inde.

Au terme de la campagne, qui prend fin le 29 avril, l'association de supporters deviendra officiellement actionnaire de la société anonyme En Avant de Guingamp. "On ne vient pas à l'EAG comme on vient en Bourse pour gagner de l'argent", a toutefois prévenu Bertrand Desplat, le président de l'EAG, interrogé par franceinfo sur une éventuelle distribution de dividendes. "Ce n'est pas dans l'esprit du club." C'est exactement ce que le père Francis Morcel répète le dimanche à ses paroissiens fans de foot.