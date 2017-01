Mario Balotelli dénonce des cris racistes à son encontre lors d'un match et interpelle la LFP

Mario Balotelli, a interpellé la Ligue de football professionnel (LFP), samedi 21 janvier. L'attaquant italien, qui évolue à l'OGC Nice, s'est exprimé via les réseaux sociaux, révèle France Bleu Azur. Il assure avoir été la cible de cris et comportements racistes à Bastia, vendredi soir, pendant le match qui a opposé les Aiglons à Bastia (1-1), en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Sur ses comptes Instagram et Twitter, le joueur affirme (en anglais) qu'il a été victime d'actes racistes de la part du public bastiais.

"Est-ce normal que les supporters de Bastia lancent des cris de singe pendant tout le match, et que la commission de discipline ne dise rien ?" interroge Mario Balotelli, sur Instagram. Il a ensuite posté la même remarque sur Twitter.

L'autocar niçois caillassé

Premier italien de couleur noire à avoir porté le maillot de la Squadra azzura, Mario Balotelli a été confronté régulièrement, au cours de sa carrière, au racisme dans le football. "Le football est un incroyable sport, ces gens qui se disent supporters bastiais le rendent horrible", a ajouté l'attaquant niçois.

Avec ce message, Mario Balotelli semble demander à la commission de discipline de sanctionner le club corse. Les spectateurs se sont effectivement fait remarquer durant ce match, puisque l'autocar des Niçois a subi un caillassage lors de son arrivée à Furiani, vendredi.