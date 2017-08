Le PSG confirme l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance de Monaco

Kylian Mbappé jouera bien avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le transfert de l'attaquant, en provenance de l'AS Monaco, a été officialisé, jeudi 31 août, par les deux clubs.

Cette annonce met fin à plusieurs jours d'attente, alors que ce transfert avait été considéré comme bouclé par plusieurs médias. "Ce prêt est assorti d'une option d'achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2022", précise le Paris SG sur son site internet.

Selon différents médias, l'option d'achat s'élève à 180 millions d'euros, bonus compris, ce qui en ferait le 2e joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar.

Aider le PSG "à atteindre ses très grands objectifs"

Le jeune homme de 18 ans natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) s'est réjoui d'être officiellement Parisien. "Pour tout jeune originaire de la région de parisienne, c’est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l’atmosphère unique du Parc des Princes", a réagi Kylian Mbappé, cité sur le site du PSG. "J’ai été séduit par le projet du club, c’est l’un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd’hui ma progression tout en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qu’elle s’est fixés", a-t-il ajouté.

"Des joueurs de son âge, il est sans nul doute l’un des plus prometteurs au monde grâce à ses immenses qualités techniques, physiques et mentales", a vanté le Président du club, Nasser Al-Khelaïfi, également cité sur le site du PGS.

Le transfert de Mbappé est le deuxième gigantesque coup du club de la capitale sur le marché des transferts, après l'arrivée du Brésilien Neymar en provenance du Barça. Lors de ce mercato d'été, il a par ailleurs enregistré les départs sous forme de transfert de Blaise Matuidi (Juventus Turin), Serge Aurier (Tottenham) et Jean-Kevin Augustin (Leipzig), et sous forme de prêt de Jese (Stoke City) et Grzegorz Krychowiak (West Brom).

Repéré par le club dès ses 9 ans

Le réseau du PSG avait détecté Mbappé, dès ses 9 ans, mais le joueur qui se sentait bien à Bondy n'avait pas donné suite. Deuxième tentative quelques années plus tard, en 2013, au tout début de l'ère qatarie. "Le projet de Monaco me correspondait davantage, confiait Mbappé au Parisien avec du recul. Avant d'ajouter, prophétique : "La politique du PSG a changé maintenant. Les jeunes ont plus de chances de jouer au plus haut niveau." La club de la capitale va en effet intégrer un formidable attaquant de 18 ans à un 11 plutôt expérimenté.

A Caen, où il est formé, l'entraîneur Franck Dumas lui a promis une place dans le groupe pro dès ses 16 ans. "Les parents veulent alors que Kylian signe tout de suite à Caen, a décrit Laurent Glaize, en charge du recrutement du club normand, à Ouest-France. Mais les règlements d’alors ne nous autorisent pas à faire signer une licence à un joueur de cet âge habitant à plus de 50 km." Résultat : Mbappé s'était rabattu sur Monaco, où il a paraphé un joli contrat avec Nike en plus de son contrat d'aspirant.

Les grands clubs européens (il a visité les installations de Chelsea alors qu'il débutait à peine son adolescence) ont toujours gardé un œil sur le prodige. Comme ce recruteur d'une grosse écurie européenne, qui raconte au JDD, qu'il est rare qu'un joueur qui affole les compteurs à 12 ans n'ait pas explosé en vol : "[D'habitude] un joueur qu'on nous signale si tôt n'existe plus cinq ans plus tard. Lui, sa progression a été continue." Surtout, la "grenouille de Bondy", va pouvoir rester en France pour poursuivre sa progression à moins d'un an du Mondial-2018