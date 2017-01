Football : Dimitri Payet de retour à l'OM

Le milieu international français Dimitri Payet, âgé de 29 ans, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. L'information avait déjà fuité dimanche 29 janvier dans la matinée, et West Ham United a finalement officialisé cette décision, sur son compte Twitter.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO